Скільки літаків Mirage 2000-5 Франція може дати Україні: ЗМІ дізналися цифри

Загалом на балансі Військово-повітряних сил Франції 26 літаків Mirage, і лише частину з них Париж може передати Україні, пишуть французькі журналісти.

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Україна може отримати шість Mirage 2000-5 - La Tribune / Колаж: Главред, фото: ВПС Франції, Офіс президента

Франція може передати Україні лише 6 літаків Mirage 2000-5. І такої кількості винищувачів буде замало, щоб допомогти українцям у відбитті російської військової агресії.

Журналісти La Tribune пишуть, що на балансі ВПС Франції 26 "Міражів", і щоб зберегти ескадрон (20 винищувачів) Париж може віддати Києву лише 6 літаків. Цього замало, щоб допомогти українцям.

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Видання також акцентувало увагу на тому, що Mirage 2000-5 потрапили на озброєння французьких повітряних сил у квітні 1998 року. Франція використовує такі літаки для виконання місій протиповітряної оборони та повітряного контролю.

Коротко про винищувачі Mirage / Інфографіка: Главред

Винищувачі Mirage 2000 - що про них відомо Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation. Основний бойовий літак Військово-Повітряних сил Франції в кінці XX - на початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи та Латинської Америки. Ударний Mirage-2000D є носієм крилатих ракет SCALP-EG та іншого керованого авіаційного озброєння.

Франція передасть Україні літаки Mirage - що про це відомо:

Президент Франції Еммануель Макрон раніше сказав, що Париж передасть Україні винищувачі Mirage 2000-5. Крім того, французи збираються підготувати бригаду українських військових чисельністю 4500 осіб.

Повітряні сили України насамперед розраховують на F-16, а не винищувачі Mirage 2000, сказав представник ЗС Ілля Євлаш. За його словами, Mirage 2000 - хороший літак, який здатний виконувати поставлені завдання.

Навчання українців управлінню Mirage 2000 почнеться вже найближчим часом, сказав Еммануель Макрон. Також він відмовився назвати кількість літаків, які Україні поставить Франція.

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