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Українські пілоти літатимуть на Mirage 2000: Макрон сказав, коли почнеться навчання

Руслана Заклінська
7 червня 2024, 22:55оновлено 7 червня, 23:52
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Президент Франції не захотів називати кількість поставлених літаків та імена партнерів "заради ефективності".
Українські пілоти літатимуть на Mirage 2000: Макрон сказав, коли почнеться навчання
Франція підготує пілотів та механіків для Mirage 2000-5 / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org

Українські пілоти та механіки для використання винищувачів Mirage 2000-5, які Франція передасть Україні, будуть навчатися на французькій території. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

Макрон підкреслив, що поки не розкриватиме нових подробиць щодо передачі Україні винищувачів Mirage 2000, зокрема кількість літаків, які країна планує поставити.

"Ми домовились про потреби, тепер пріоритет у тому, щоб почати формування пілотів і механіків, тому що це те, що буде запущене буквально в найближчими днями у Франції. Йдеться про технічне навчання, яке відбуватиметься на наших теренах", – розповів він.

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Макрон додав, що після початку навчання Франція визначить, що саме країна може надати Україні. Він також зазначив, що відповідні дискусії "вже почались кілька місяців тому з кількома нашими партнерами".

"Я не можу сказати більше. Ми завжди намагались повідомляти про числа тільки тоді, коли ми вже передаємо і коли це вже використовується. Це ефективніше і не дає можливості нашим ворогам скористатись цим", - наголосив Макрон.

Українські пілоти літатимуть на Mirage 2000: Макрон сказав, коли почнеться навчання
Що відомо про літак Mirage 2000 / Інфографіка: Главред

Винищувачі Mirage 2000 - що про них відомо

Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation.

Основний бойовий літак Військово-Повітряних сил Франції в кінці XX - на початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.

Ударний Mirage-2000D є носієм крилатих ракет SCALP-EG та іншого керованого авіаційного озброєння.

Зустріч Зеленського з Макроном - питання відправки винищувачів Mirage

Нагадаємо, у четвер, 6 червня, президент України прибув до Франції для зустрічі з президентом Еммануелем Макроном. Ця зустріч продовжить конференцію на підтримку України, яка відбулася в Парижі 26 лютого.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна отримає в рамках нового пакету допомоги від Франції бойові літаки Mirage 2000-5. Також Франція планує підготувати бригаду українських військових чисельністю 4500 тисяч осіб.

Як повідомляв Главред, Макрон заявив, що Франція не хоче ескалації конфлікту, але готова допомогти Україні в обороні. Він планує створити коаліцію партнерів, які нададуть Україні інструкторів для навчання.

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Володимир Зеленський військовий літак Еммануель Макрон Візит Зеленського до Парижу
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