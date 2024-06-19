Кількість штурмів збільшилась, РФ нарощує темпи наступу - Генштаб

Суттєве збільшення атак було зафіксовано на Краматорському напрямку.

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РФ нарощує темпи наступу на фронті / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти нарощують темпи наступу та штурмів. Ворог намагається прорвати оборону українських військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Лише за день росіяни атакували 95 разів.

"Від початку дня ворог нарощує темпи наступальних та штурмових дій, шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Українські захисники дають гідну відсіч окупантам, нищать особовий склад і техніку", - йдеться у повідомленні. відео дня

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку росіяни 4 рази атакували українські позиції у районі Вовчанська та Липців. На Куп'янському напрямку ворог 10 разів намагався штурмувати позиції біля Синьківки, Новоселівки та Стельмахівки. Там досі тривають два бойових зіткнення.

На Лиманському напрямку російські окупанти впродовж дня 10 разів атакував в районах Тернів, Макіївки та Греківки. Один бій ще триває. Шість штурмів було на Сіверському напрямку біля Верхньокам'янського та Роздолівки. Дві атаки були відбиті, ще 4 - досі тривають. Ситуація на цьому напрямку напружена.

Суттєве збільшення атак було зафіксовано на Краматорському напрямку. Там відбулося 17 атак. Росіяни намагаються прорвати оборону в районах Іванівського, Нового, Калинівки, Північного, Андріївки та Богданівки.

Натомість було зафіксовано зменшення темпів наступу на Покровському напрямку. Від початку доби вдалося відбити 36 атак, шість з яких ще тривають.

Війна в Україні - останні новини

Росія веде наступальні дії на значно ширшій протяжності фронту, у зоні Борової. Покровський, Курахівський напрямки залишаються для противника пріоритетними.

Після тривалого затишшя російські війська активізувалися на Торецькому напрямку.

План РФ - розрізати угруповання ЗСУ, яке утримує позиції від Куп'янська до Кремінної, на дві ділянки, і контролювати зону Борової, ускладнивши логістику наших угруповань, зазначив експерт Сергій Згурець.

Тим часом у Вовчанську продовжуються вуличні бої, ситуація напружена. Українські захисники стабілізували лінію фронту річкою Вовча.

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