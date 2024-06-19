РФ тисячами обстрілів випалює Часів Яр: в ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті

Особливо напружена ситуація на Покровському, Краматорському та Курахівському напрямках, розповів Назар Волошин.

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На Куп'янському напрямку ворог застосовує авіацію / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

На Куп'янському напрямку окупанти застосовують авіацію. Найактивнішими напрямками, де атакує ворог, є Покровський, Краматорський та Курахівський. Про це розповів підполковник, речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин ефірі "Київ24".

"На Куп'янському напрямку тривають чотири бойові зіткнення біля Новоселівки, Синьківки та Кругляківки. Ці чотири бойові зіткнення, наші захисники вже там відбили. Не менше активності на Лиманському напрямку. Впродовж дня ворог атакував близько восьми разів в районах Макіївки, Греківки та Тернів, де наші Сили оборони відбили атаки, ситуацію наразі контролюють", - наголосив він.

За його словами, на Сіверському напрямку поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки також тривають бої. Особливо напружена ситуація на Покровському, Краматорському та Курахівському напрямках. Війська окупантів провели 15 атак поблизу Іванівського, Нового, Калинівки, Північного та Андріївки.

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"Звісно ж, ворог не полишає спроб активно штурмувати Часів Яр. Там велика кількість ворожих обстрілів та штурмів. На ранок зафіксували понад тисячу мінометних та артилерійських обстрілів на тому напрямку. Лише в районі Часового Яру було понад 270 обстрілів з різних видів озброєння. Переважна більшість приходиться якраз на південну частину Часового Яру. Також ворог провів 10 штурмів, 9 з них - саме на місто Часів Яр, один - на Іванівське", - зазначив Волошин.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу. На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія веде наступальні дії на значно ширшій протяжності фронту, у зоні Борової. Покровський, Курахівський напрямки залишаються для противника пріоритетними.

Також російські окупанти використовують повзучий наступ, що загрожує Україні "критичними наслідками". За словами командира Другого батальйону Третьої штурмової бригади, сучасна війна набула нових реалій, де ключове значення мають безпілотні засоби і тактика ураження.

Крім цього, у Вовчанську на Харківщині заблоковано десятки російських окупантів, не сотні, як повідомляло видання Forbes. За словами речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх, 400 осіб − такого факту підтвердити неможливо, бо його не існує

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