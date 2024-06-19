У РФ другу добу палає нафтобаза, яку атакували БПЛА: ситуація погіршується

На нафтобазі у Ростовській області окупантам не вдається загасити масштабну пожежу після атаки дрона.

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На російській нафтобазі в Азові розгерметизувався другий резервуар / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео МНС Росії, російські Тelegram-канали

На російській нафтобазі у місті Азов Ростовської області, яку в ніч на 18 червня атакували дрони, ситуація залишається критичною. Відбулася розгерметизація другого резервуара з паливом, окупанти не можуть стабілізувати ситуацію. Про це заявив губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв.

"Не вдається стабілізувати ситуацію на нафтобазі в Азові, де напередодні виникла пожежа внаслідок атаки БПЛА. Ліквідувати загоряння досі не виходить. О 16:40 сталася розгерметизація 2-го резервуара", - пожалівся губернатор країни-агресорки.

Голубєв також зазначив, що російські надзвичайники намагаються загасити пожежу на нафтобазі, однак безуспішно.

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Атака на НПЗ у Ростовській області 18 червня - подробиці

Нагадаємо, у місті Азов Ростовської області РФ в ніч на 18 червня сталися вибухи. Дрони атакували нафтобазу окупантів, там загорілися резервуари з нафтопродуктами.

Російські окупанти продовжують гасити пожежу на НПЗ у Ростовській області, спровоковану ударом ЗСУ. Супутникові знімки підтверджують задимленість нафтового терміналу підприємства "Азовпродукт", де внаслідок атаки українських безпілотників уражені цистерни

Як повідомляв Главред, у ніч з 17 на 18 червня Збройні сили України вдруге застосували ракети "Нептун" для удару по російських нафтобазах у Ростовській області та Краснодарському краї. Вдарили по нафтовому терміналу у Чушці.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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