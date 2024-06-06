Франція передасть Україні унікальні бойові літаки та навчатиме пілотів - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що його країна готується надати Україні французькі літаки Mirage 2000 та займеться навчанням українських пілотів.

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Франція прийняла рішення про передачу Україні літаків Mirage 2000 / Колаж Главред, фото: Офіс президента, pixabay

Україна отримає в рамках чергового пакету допомоги від Франції бойові літаки Mirage 2000-5. Крім того, Франція планує підготувати повноцінну бригаду українських військових чисельністю 4500 тисяч осіб. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Le Figaro.

"Франція допомагає українцям протистояти, але ми не хочемо ескалації. Якщо говорити дуже конкретно, то завтра під час моєї зустрічі з Зеленським ми збираємося розпочати нову співпрацю, і ми надамо Mirage 2000-5 і запропонуємо навчити пілотів ", – оголосив Еммануель Макрон, поки що не уточнюючи кількість.

Він також заявив про плани підготувати для України повноцінну бригаду з українських військових.

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"Завдання полягає в тому, щоб навчити 4500 українських солдатів, спорядити їх, навчити їх, захищати свою землю" і сформувати "французьку бригаду. Президент України, його міністр оборони закликав усіх союзників швидше готувати солдатів. Ми повинні запитати себе, чи є це фактором ескалації. Відповідь – ні" , – додав Еммануель Макрон.

Що відомо про літаки Mirage / Інфографіка: Главред

Винищувачі Mirage 2000 - що про них відомо Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation. Основний бойовий літак Військово-Повітряних сил Франції в кінці XX - на початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи та Латинської Америки. Ударний Mirage-2000D є носієм крилатих ракет SCALP-EG та іншого керованого авіаційного озброєння.

Візит Зеленського до Франції - допомога Франції для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у четвер, 6 червня, президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа для зустрічі з французьким колегою Еммануелем Макроном. Ця зустріч продовжить конференцію на підтримку України, яка відбулася в Парижі 26 лютого.

Зеленський також планує взяти участь у заходах у Франції на честь висадки союзних військ у Нормандії. Під час цієї поїздки він закликатиме членів НАТО прийняти рішення щодо збиття російських ракет над Україною, повідомляє Politico.

Французький президент Еммануель Макрон прагне створити коаліцію з відправки західних інструкторів до України до приїзду Володимира Зеленського в Париж, пише газета Le Monde.

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