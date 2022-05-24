Історія з крейсером Москва може повторитися: Арестович розповів про ракети Harpoon для України

Коли Україна отримає ракети Гарпун, розстановка сил на морі зміниться / Фото Reuters, Вікіпедія

Коли Україна отримає ракети Harpoon, російські окупанти можуть втратити чергові кораблі, як це було з флагманом Чорноморського флоту крейсером Москва. Про це заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

Він нагадав про заяву міністра оборони США Ллойда Остіна, який повідомив про рішення Данії передати українській армії протикорабельні ракети Harpoon. Залежно від модифікації ракети можуть вражати цілі на відстані від 90 до 280 км.

Наявність у наших захисників такого озброєння серйозно змінила б розстановку сил на морі, а загроза Чорноморському флоту РФ збільшилася б в рази.

"Історія з Москвою може повторитися. Тепер вони будуть змушені триматися ще далі або маневрувати. Спроби взяти Зміїний або кудись постріляти можуть гірко закінчуватися. Це серйозна історія", - зазначив Арестович.

Що відомо про ракету Harpoon

Harpoon - американська ракета, одна з найпоширеніших у світі. Перебуває у серійному виробництві з 1975 року. За час експлуатації отримала безліч модернізацій та модифікацій. Її можна запускати з надводних кораблів, підводних човнів, з берегових комплексів або з повітря. Основні характеристики ракети:

довжина - 3,8 м або 4,6 м, в залежності від модифікації;

Максимальна дальність - 140-315 км, в залежності від варіанту і модифікації;

швидкість - 864 км/год;

маса бойової частини - 225 або 235 кг.

Озброєння вже випробувано на практиці, Сполучені Штати неодноразово застосовували Гарпун проти іранських цілей. Наприклад, 18 квітня 1988 року вони потопили Іранський фрегат Саханд.

Як повідомляв Главред, до ворожого угруповання з семи десантних кораблів і двох ракетних суден у Чорному морі з окупованого порту Севастополя попрямував новітній корабель Чорноморського флоту РФ фрегат Адмірал Макаров. Це збільшує ризик ракетних ударів по Одеському регіону.

Чому загинув крейсер Москва

13 квітня на російському ракетному крейсері Москва Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через попадання в нього ракет українського протикорабельного комплексу Нептун.

14 квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що корабель Москва затонув. Чиновник назвав ситуацію найбільшою поразкою Чорноморського флоту з часів Другої світової війни.

Спочатку в Міноборони РФ підтвердили лише серйозні пошкодження корабля. Те, що судно тонуло, або в нього потрапили українські ракети Нептун, там не сказали.

У Збройних силах України підтвердили, що війська завдали по крейсеру Москва удар ракетою Нептун. Корабель зазнав серйозної шкоди і почав йти на дно.

Як пише Daily Mail, ЗСУ змогли знищити крейсер РФ Москва після того, як захисні системи корабля переключили увагу на підняті в небо в якості приманки безпілотники TB2 і не помітили наближення ракет Нептун.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Однак пізно ввечері 14 квітня Міністерство оборони РФ зробило заяву про те, що крейсер Москва затонув.

Скільки коштував крейсер Москва

Вартість крейсера Москва з ремонтом, який закінчився в 2021 році, видання Forbes оцінило у 750 мільйонів доларів. Таким чином цей корабель став найдорожчою втратою для Росії у війні проти України.

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