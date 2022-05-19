Потужний Гарпун дістане до Криму: США планують озброїти ЗСУ крилатими ракетами

Запуск ракети Harpoon / defense.gov/Navy Petty Officer 2nd Class Sarah Myers

Україна може отримати від США партію далекобійних протикорабельних ракет, які допоможуть зняти блокаду РФ у Чорному морі.

Як пише Reuters з посиланням на власні джерела в американських урядових колах, американці хочуть допомогти українцям подолати морську блокаду, яку РФ влаштувала на Чорному морі.

Зазначається, що це допоможе зняти загрозу експорту українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

З іншого боку, США побоюються, що потужна зброя, яка буде здатна потопити російські кораблі, призведе до подальшої ескалації.

Якими ракетами можуть озброїти ЗСУ

Три американські чиновники заявили Reuters, що США розглядають можливість постачання двох типів протикорабельних ракет: Harpoon або NSM. Розглядаються варіанти або прямого постачання від США в Україну, або передачі від одного з європейських союзників.

Перешкодою поставці Harpoon варто те, що ці ПКР переважно морського базування і дуже обмежена кількість платформ з береговим базуванням. Однак США працюють над технічним рішенням, що передбачає демонтаж цих ПКР з кораблів.

Кілька європейських країн висловили готовність відправити свої ПКР Harpoon Україні. Але вони не хочуть робити це першими або поодинці. Оскільки бояться помсти РФ за майбутні знищені кораблі. Правда, одна з країн, за словами американського чиновника, все ж готова першою піти на такий крок. Очікується, що інші підуть за нею.

Гарпун (Harpoon) - американська протикорабельна малогабаритна крилата ракета, одна з найпоширеніших у світі.

Існує у варіантах:

авіаційного базування - AGM-84;

корабельного (берегового) базування - RGM-84;

для запуску з підводних човнів - UGM-84.

Характеристика:

має дозвукову швидкість польоту;

осколково-фугасна бойова частина масою 225 кг;

Максимальна дальність стрільби залежить від носія, модифікації ракети і цілевказівки і становить від 90 до 220 км (280 км у модифікації SLAM).

Ракети NSM виглядають як більш вдале рішення. Американці вважають, що буде достатньо 14 днів для того, щоб оволодіти ними. Вже є берегові комплекси NSM. Певну кількість цих комплексів могла б поставити Норвегія.

NSM (Naval Strike Missile) - норвезька протикорабельна ракета. Має можливість застосування по наземних цілях.

Запуск ракети NSM / Скріншот

Ракета виконана з композитних матеріалів, при підльоті до мети може виконувати протизенітні маневри і ставити радіоелектронні перешкоди.

Характеристики

маса з прискорювачем, кг 407;

швидкість польоту, число м 0,95;

дальність пуску мінімальна 3 км;

дальність пуску максимальна 185 км;

бойова частина (маса) багатоваріантний підрив (120 кг).

Додамо, що поставку Harpoon або NSM повинен схвалити Держдеп.

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