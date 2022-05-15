У Мережі з'явився можливий запис останньої розмови окупантів з крейсера Москва

Крейсер Москва затонув 14 квітня в Чорному морі після удару українськими ракетами Нептун / Колаж Вікіпедія, Укрпошта

У Мережі з'явився аудіозапис нібито останніх повідомлень екіпажу флагмана Чорноморського флоту РФ - ракетного крейсера Москва, який затонув у Чорному морі 14 квітня після удару українських ракет Нептун.

Голос на записі підтверджує два попадання в корабель і заявляє про спроби "врятувати екіпаж". Аудіо публікувало агентство УНІАН.

На аудіо імовірно диспетчер крейсера Москва повідомляє про те, що в корабель потрапили дві ракети і він завалюється на бік. Голос також констатує втрату зв'язку з капітанським містком.

"Підтверджую дві пробоїни нижче ватерлінії, ляже на бік, крен 30 градусів. Місток відрізаний і мовчить. Провести буксирування, немає ходу на зближення. Проводимо посильний порятунок екіпажу", - кричить чоловічий голос на записі на фоні сирени.

Офіційного підтвердження автентичності запису поки що немає.

Чому загинув крейсер Москва

13 квітня на російському ракетному крейсері Москва Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через попадання в нього ракет українського протикорабельного комплексу Нептун.

14 квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що корабель Москва затонув. Чиновник назвав ситуацію найбільшою поразкою Чорноморського флоту з часів Другої світової війни.

Спочатку в Міноборони РФ підтвердили лише серйозні пошкодження корабля. Те, що судно тонуло або в нього потрапили українські ракети Нептун, там не сказали.

У Збройних силах України підтвердили, що війська завдали по крейсеру Москва удар ракетою Нептун. Корабель зазнав серйозної шкоди та почав йти на дно.

Як пише Daily Mail, ЗСУ змогли знищити крейсер РФ Москва після того, як захисні системи корабля переключили увагу на підняті в небо в якості приманки безпілотники TB2 і не помітили наближення ракет Нептун.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Однак пізно ввечері 14 квітня Міністерство оборони РФ зробило заяву про те, що крейсер Москва затонув.

Зазначимо, Росія заперечує, що українські ракети зіграли будь-яку роль у загибелі крейсера Москва. Там повідомляють, що пожежу на борту спровокував вибух боєприпасів.

Незалежні російські новинні агентства, що базуються за межами країни, повідомили, що близько 40 людей загинули і ще 100 отримали поранення, коли військове судно було пошкоджено і затонуло.

За словами матері матроса-строковика, який був членом екіпажу затонулого флагмана Чорноморського флоту, крейсер Москва йшов на захоплення Одеси.

Скільки коштував крейсер Москва

Вартість крейсера Москва з ремонтом, який закінчився в 2021 році, видання Forbes оцінило у 750 мільйонів доларів. Таким чином цей корабель став найдорожчою втратою для Росії у війні проти України.

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