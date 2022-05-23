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Корабель послав не Грибов: стало відомо про долю справжнього автора фрази про маршрут крейсера РФ

23 травня 2022, 17:07

Російський корабель насправді відправив за відомим маршрутом інший прикордонник.

Стало відомо про долю справжнього автора фрази про маршрут корабля РФ/ Facebook Ігор Смілянський, УНІАН

Стало відомо про долю справжнього автора фрази про російський військовий корабель. У Держприкордонслужбі розповіли, що прикордонника з острова Зміїний, який так сміливо відповів на заклики росіян здатися, вдалося витягти з російського полону. Раніше автором відомої фрази помилково називали Романа Грибова.

Про це повідомив начальник прикордонної застави "Острів Зміїний" Богдан Гоцький в ефірі національного телемарафону. Він зазначив, що насправді доступ до радіостанції мали тільки прикордонники.

Гоцький розповів, що російські окупанти, які закликали захисників острова здатися, також пропонували їм роботу, велику зарплату і стабільність. Проте прикордонники зберегли вірність своїй присязі й продовжували захист території України.

Потім одному з прикордонників урвався терпець і він через радіостанцію передав окупантам, за яким маршрутом вони повинні далі рухатися. Проте ім’я цього прикордонника в ДПСУ поки що не розголошують.

"Це мій підлеглий. Він перебував півтора місяця в полоні, наразі на свободі", – зазначив Гоцький.

Плутанина з автором фрази про корабель

Раніше авторство фрази "Русский воєнний корабль, иди на***" помилково приписали іншому прикордоннику Роману Грибову. Потім у ДПСУ сказали, що автором фрази насправді є інший їхній підлеглий.

Роман Грибов, який був на острові Зміїний під час атаки російських військових, повернувся додому з полону після обміну наприкінці березня. Він розповів, що у полоні з них знущалися – зв'язували руки, одягали петлю на шию.

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