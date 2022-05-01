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Величезний удар по психіці Путіна: експерт пояснив, чому важливо було затопити крейсер Москва

1 травня 2022, 05:38

Крейсер Москва повинен був прикривати все угруповання військових кораблів. Тепер же, коли судно затонуло, вже не йдеться про домінування на морі з боку РФ.

крейсер Москва, Путін
Крейсер Москва затонув, більше РФ не зможе домінувати в морі / Колаж Reuters, mil.ru

Ракетний крейсер Москва, який затонув 14 квітня в Чорному морі після удару українськими ракетами Нептун, був дуже потужним символом для РФ – символом сили й міцності. Тому загибель корабля стала величезним ударом по психіці російського диктатора Володимира Путіна.

Про це сказав під час чату на Главреді письменник, військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

"Найбільшим ударом у цій історії для російського керівництва було те, що крейсер був вражений не західними ракетами, а українськими ракетами Нептун. Це показало той факт, що українська ракетна школа жива, що вона продукує новітні рішення, і ці рішення вдалі.

Водночас Військово-морські сили України продемонстрували високий рівень підготовки, коли змогли влучити цими ракетами в крейсер і потопити його", - пояснив він.

З точки зору військового значення крейсера Москва, то судно було флагманом, головним кораблем флоту РФ.

"Коли в бою знищується командир, це стає колосальним ударом по морально-бойовому духу, тому ЗСУ завжди полювали саме на командирів. Знищення крейсера Москва вплинуло саме так на військовослужбовців ВМС РФ", - пояснив експерт.

Крім того, за словами Бадрака, крейсер Москва мав ракетні комплекси С-300 і повинен був прикривати все угруповання військових кораблів. Тепер же, коли Москва затонула, вже не йдеться про блокаду або домінування на морі з боку РФ.

Чому загинув крейсер Москва

13 квітня на російському ракетному крейсері Москва Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через попадання в нього ракет українського протикорабельного комплексу Нептун.

14 квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що корабель Москва затонув. Чиновник назвав ситуацію найбільшою поразкою Чорноморського флоту з часів Другої світової війни.

Спочатку в Міноборони РФ підтвердили лише серйозні пошкодження корабля. Те, що судно тонуло, або в нього потрапили українські ракети Нептун, там не сказали.

У Збройних силах України підтвердили, що війська завдали по крейсеру Москва удар ракетою Нептун. Корабель зазнав серйозної шкоди і почав йти на дно.

Як пише Daily Mail, ЗСУ змогли знищити крейсер РФ Москва після того, як захисні системи корабля переключили увагу на підняті в небо в якості приманки безпілотники TB2 і не помітили наближення ракет Нептун.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Однак пізно ввечері 14 квітня Міністерство оборони РФ зробило заяву про те, що крейсер Москва затонув.

Скільки коштував крейсер Москва

Вартість крейсера Москва з ремонтом, який закінчився в 2021 році, видання Forbes оцінило у 750 мільйонів доларів. Таким чином цей корабель став найдорожчою втратою для Росії у війні проти України.

Інші новини:

viber
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