Україна публічно дала РФ ляпаса: історик пояснив, чому РФ довго приховувала загибель крейсера Москва

В'ятрович пояснив, чому Росія довго приховувала загибель крейсера Москва / Главред

У Росії довго не хотіли визнати загибель крейсера Москва, тому що ця втрата заперечує тезу про те, що українці нібито нездатні завдавати серйозних втрат РФ.

Таку думку під час чату на Главреді озвучив нардеп, історик, ексдиректор Українського інституту національної пам'яті, боєць ТРО Володимир В'ятрович.

"Загибель крейсера для Росії - дуже болюча втрата з практичної точки зору. Тому що мова йде про величезний корабель, флагман їхнього флоту. До того ж це болюча символічна втрата. Недарма цей крейсер називався Москвою", - сказав він.

За його словами, убитих на війні солдатів в Росії досить успішно намагаються приховувати, але втрату цього великого і важливого для Росії корабля приховати було неможливо.

"Попри багатоденні спроби приховати загибель крейсера, ця інформація все одно на відміну від корабля спливла. Це, безумовно, підірвало тезу про непереможність російської армії та російського флоту. А саме це було однією з підстав, яка давала можливість Росії стверджувати, що вона є глобальною державою, здатною впливати на світові процеси. Тепер ця теза дуже і дуже похитнулася", - пояснив історик.

В'ятрович додав, що Росія втрачає міжнародний авторитет від війни в Україні в цілому.

читайте такожВеличезний удар по психіці Путіна: експерт пояснив, чому важливо було затопити крейсер Москва"Друга армія світу" виявилася другою армією в Україні після Збройних сил України. Отже, Росії тепер стало складно говорити, що вона - дуже сильна держава, що має право комусь диктувати. У цьому контексті потоплення крейсера Москва стало публічним ляпасом всій тій могутності Росії", - резюмував ексдиректор Українського інституту національної пам'яті.

Чому загинув крейсер Москва

13 квітня на російському ракетному крейсері Москва Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через попадання в нього ракет українського протикорабельного комплексу Нептун.

14 квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що корабель Москва затонув. Чиновник назвав ситуацію найбільшою поразкою Чорноморського флоту з часів Другої світової війни.

Спочатку в Міноборони РФ підтвердили лише серйозні пошкодження корабля. Те, що судно тонуло або в нього влучили українські ракети Нептун, там не сказали.

У Збройних силах України підтвердили, що війська завдали по крейсеру Москва удар ракетою Нептун. Корабель зазнав серйозної шкоди та почав йти на дно.

Як пише Daily Mail, ЗСУ змогли знищити крейсер РФ Москва після того, як захисні системи корабля переключили увагу на підняті в небо в якості приманки безпілотники TB2 і не помітили наближення ракет Нептун.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Однак пізно ввечері 14 квітня Міністерство оборони РФ зробило заяву про те, що крейсер Москва затонув.

Зазначимо, Росія заперечує, що українські ракети зіграли будь-яку роль у загибелі крейсера Москва. Там повідомляють, що пожежу на борту спровокував вибух боєприпасів.

Незалежні російські новинні агентства, що базуються за межами країни, повідомили, що близько 40 людей загинули і ще 100 отримали поранення, коли військове судно було пошкоджено і затонуло.

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