РФ посилила угруповання в Чорному морі фрегатом Адмірал Макаров, загроза ракетних ударів зросла

На борту фрегата Адмірал Макарова є ракети класу Калібр / Фото Міноборони РФ

До ворожого угруповання із семи десантних кораблів і двох ракетних суден у Чорному морі з окупованого порту Севастополя попрямував новітній корабель Чорноморського флоту РФ фрегат Адмірал Макаров.

Це збільшує ризик ракетних ударів по Одеському регіону, попередили в оперативному командуванні Південь на сторінці у Facebook.

Зазначається, що в Одеській області ситуація стабільна та контрольована.

Однак, жителів Одеської області закликали бути обережними, не ризикувати своїми життями і прислухатися до сигналів повітряної тривоги.

"Не намагайтеся випробувати долю - не наражайте себе на небезпеку, яку несуть заміноване узбережжя і прибережні води, зокрема в штормову погоду. Залиште ворогові "гостинці", здатні зруйнувати його плани", – зазначили в пресслужбі ОК.

Зазначимо, військовий журналіст Владислав Селезньов повідомляв, що після знищення крейсера Москва новим флагманом ЧФ РФ повинен був стати Адмірал Макаров.

Народний депутат від фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко 6 травня написав, що поблизу Одеси загорівся російський фрегат Адмірал Макаров. Причина пожежі, як повідомляв парламентарій, удар української армії по кораблю ракетами Нептун.

Одеське видання Думська також повідомило, що в Чорноморській акваторії горить російський військовий корабель Адмірал Макаров. На допомогу фрегату вийшли рятувальні судна з тимчасово захопленого Криму. Журналісти стверджують, що пожежа виникла на борту російського фрегата проекту 11356р типу "Буревісник", який знаходиться неподалік від острова Зміїний.

Турецький канал TRT Haber опублікував можливе відео краху фрегата Адмірал Макаров. Відеозйомка велася з безпілотника. Якість відео низька, тому не можна точно стверджувати, що це корабель Адмірал Макаров.

Пентагон не підтвердив цю інформацію про фрегат Адмірал Макаров.

Довідка. Фрегат Адмірал Макаров був спущений на воду 2 вересня 2015 року. Це один з трьох аналогів кораблів проекту 11356р Буревісник. Він має довжину 124,8 м і ширину 15,2 м. На ньому є гармати, зенітна артилерія і ракетні установки.

У 2018 році фрегат Адмірал Макаров як один з кораблів Оперативного з'єднання ВМФ РФ в Середземному морі почав брати участь у різноманітних "бойових завданнях", особливо під час російської військової кампанії в Сирії.

Після повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року фрегат неодноразово обстрілював крилатими ракетами Калібр територію України.

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