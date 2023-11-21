Іран презентував нові 'Шахеди': розкрито основні загрози для України

Ці дрони можуть, зокрема, бути менш помітними для українських засобів РЛС.

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ЗСУ готові до викликів / Колаж Главреда. Фото: Pixabay, скріншот Мілітарного

Днями Іран презентував нову модель дронів-камікадзе Shahed-238, якими Росія вже рік тероризує українські міста. За словами представника Повітряних сил Юрія Ігната, небезпека у модернізації цього БПЛА справді є, однак Сили оборони шукатимуть рішення.

Що відомо про модернізовані "Шахеди"

20 листопада на виставці техніки у Тегерані іранський університет аерокосмічних наук та технологій "Ашура" презентував новий реактивний ударний безпілотник Shahed-238.

На виставці останніх досягнень аерокосмічних сил КВІР реактивна модифікація Shahed-136, що отримала назву Shahed-238, була представлена у трьох версіях з різними системами наведення.

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Характеристики Shahed-238

є варіанти з інфрачервоною/оптичною та, ймовірно, радіолокаційною системами наведення;

фюзеляжі чорного кольору;

версія з інфрачервоною/оптичною системою наведення може застосовуватись для ураження теплоконтрастних цілей, зокрема, важливої військової техніки в тилу супротивника.

БПЛА з інфрачервоною системою наведення може замінити протирадарні ракети, які наводяться на РЛС. Завдяки цим дронам оператор здатен "прорвати" систему ППО.

Shahed-238 - загроза для України

Представник Повітряних сил Юрій Ігнат на брифінгу у медіацентрі "Укрінформ" 21 листопада наголосив, що наразі характеристики нових "Шахедів" невідомі.

"Маємо тільки інформацію, що він з реактивним двигуном, що він має різні принципи наведення на ціль. Сказати можна тільки тоді, як його побачиш", - зазначив Ігнат.

Він підтвердив, що реактивний безпілотник, найімовірніше, матиме більшу швидкість. При цьому портал "Мілітарний" зауважує, що платою за забезпечення високої швидкості мала би стати зменшена дальність польоту.

Крім того, Shahed-238 може бути менш помітним для українських засобів РЛС.

"Цей БПЛА, можливо, буде менш радіолокаційно помітний через якісь композитні матеріали, які можуть використовуватися", - висловився Ігнат.

Він підкреслив, що Іран і Росія постійно намагаються модернізувати техніку, яку вже застосовують.

"Плюс - він (новий "Шахед" - Главред) чорного кольору. Можливо, це ускладнить роботу саме по таких БПЛА, які будуть фарбувати у нічний час. Самі розумієте - темне на темному не буде видно. Але будемо шукати вихід і з таких рішень", - зазначив представник Повітряних сил.

Росія виробляє "Шахеди"

За словами представника ГУР Юсова, Росія займається наразі тільки збором комплектуючих іранських дронів. Електроніку Тегеран передає морським або повітряним шляхом.

При цьому в ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про наміри РФ запустити повне серійне виробництво "Шахедів" безпосередньо у себе.

Понад те, росіяни хочуть удосконалити іранські дрони, щоби ті могли змінювати цілі по ходу свого руху.

Росія тероризує цивільне населення "Шахедами" з жовтня 2022 року. Наразі країна-агресорка використовує дрони у комбінованих атаках по Україні, намагаючись заплутувати і виснажувати ППО.

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