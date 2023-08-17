Воюватиме до 2025-го: РФ нарощує випуск 'Шахедів' для заощадження ракет - WP

Схоже, путінська Росія має намір воювати з Україною щонайменше кілька наступних років.

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Росія хоче удосконалити "Шахеди" для ударів по Україні /Колаж Главреда. Фото: Радіо Свобода, Вікіпедія , Maxar, Telegram Ігор Клименко

Росія має намір до літа 2025 року планує виготовляти до 6 тисяч дронів-камікадзе за "іранською схемою".

Як повідомляє The Washington Post, наразі на території РФ - у Татарстані - вже розгорнуто проект з обладнання потужностей, йтиметься про нарощення виробництва БПЛА.

6 тисяч дронів, на думку авторів проекту, нібито достатньо, щоб поповнити хронічну нестачу БПЛА на передовій. У разі успіху це дозволить Москві зберегти запаси високоточної зброї і завадити Україні повернути свої території, зазначають журналісти.

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Документи, які потрапили до The Washington Post, вказують, що Росія - вже під санкціями Заходу - досягла певних результатів з виробництва "Шахедів", які здатні будуть долати відстань понад 1000 км.

Також у документах йдеться про спробу росіян удосконалити отримані іранські технології. Зокрема, країна-агресорка робить ці БПЛА здатними автономно координувати удар по цілях, що є важливим "ходом" під час масованих атак по Україні.

Наразі, за підрахунками західних аналітиків, завод у Татарстані може самостійно хіба що збирати вже надані Іраном запчасти у дрони. Самими ж росіянами випущено не більш ніж 300 корпусів до іранських БПЛА. Загалом, робота заводу відстає від заздалегідь складених графіків щонайменше на місяць.

Однак процес триває. Експерти допускають, що російським загарбникам раніше чи пізніше таки вдасться вийти на свій "відсоток" з виробництва удосконалених дронів-камікадзе.

Окремо видання публікує отримані від одного зі співробітників цього заводу (на умовах анонімності) креслення, які нібито є заготовками російських "Шахедів".

"Шахеди" у війні проти України

Росія регулярно застосовує іранські дрони-камікадзе "Шахеди" під час масованих атак по Україні.

Уперше країна-агресорка застосувала їх у жовтні 2022 року, відтоді усю осінь та зиму терористи завдавали ударів по енергосистемі України, намагаючись влаштувати критичній інфраструктурі "блекаут".

Наразі іранські БПЛА виконують радше відволікаючу ціль, виснажуючи ресурси ППО ЗСУ.

Нещодавно з'явилась інформація про спробу РФ запустити власне виробництво дронів, які доти Москва імпортувала у Ірана.

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