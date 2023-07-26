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ЗМІ дізналися, як в Росії працює завод з виробництва "Шахедів"

26 липня 2023, 03:00
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Окупанти збираються розширювати виробництво дронів шляхом виготовлення власної електроніки і двигунів.
Шахед, Shahed
Завод у Татарстані отримав "франшизу" на виробництво "Шахедів" / Колаж: Главред, фото: ДПСУ,"Протокол"

Завод з виробництва іранських "Шахедів", якими Росія регулярно б'є по українській цивільній інфраструктурі, відкрився в Татарстані. Зараз на території особливої економічної зони "Алабуга" працює ангар на 40 кв. км.

Журналісти видання "Протокол" з посиланням на джерела повідомляють, що завод спочатку повинен був виробляти бронежилети, потім - розвідувальні БПЛА "Орлан", але підсумком стала "франшиза" на дрони-камікадзе "Шахед".

Всього контракт РФ та Ірану оцінюється у близько 115-130 млрд рублів. Наразі виробництво поки на "першому етапі": поставки комплектуючих з Ірану і їхня збірка на місці.

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По ходу навчання російського персоналу імпорт запчастин хочуть знизити шляхом власного виробництва електроніки і двигунів. "Перехідний період", як очікують росіяни, займе 2-3 роки.

"Шахеди" на війні проти України - головне

Росія закупила "Шахеди" у Ірана ще торік, з жовтня 2022 року почала активно застосовувати дрони-камікадзе по цивільній інфраструктурі та завдавати масованих ударів по об'єктах енергосистеми.

Відтоді РФ комбінує ракетні атаки по Україні масовими пусками "Шахедів", що, зокрема, ускладнює роботу української ППО. Але у ворога це вкрай рідко виходить. Наприклад, у ніч на 25 липня країна-агресорка здійснила вже шосту повітряну атаку на Київ протягом цього місяця. Усі цілі було збито на підльоті, обійшлося без жертв і руйнувань.

Ще в листопаді 2022 року з'явилися чутки про наміри Росії запустити масове виробництво "мопедів" безпосередньо у себе, а не закуповуючи БПЛА партіями у Тегерана. Експерт Юрій Касьян тоді висловився, що Москві в такому випадку доведеться поставляти комплектуючі.

А WSJ в лютому вже цього року отримала інформацію, що "Шахеди" збиратимуть у російському місті Єлабуга. Повідомлялося, що окупанти планували зробити щонайменше 6 000 дронів іранської розробки для війни проти України.

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