Ляпас Росії та Ірану: Україна запустила виробництво аналога дрона Shahed-136

Український аналог іранського "шахеда" поставлений на серійне виробництво, сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

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Україна виробляє десятки аналогів іранських "шахедів" на місяць - Камишин / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, mil.in.ua

Україна на державному заводі запустила виробництво аналога іранського дрона-камікадзе Shahed-136. В місяць випускаються десятки таких безпілотників. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

Як повідомляє Forbes Україна, він розповів про те, що держава вже виробляє аналог іранського "шахеда". В місяць випускаються десятки подібних дронів.

"Зараз є пристойні цифри. Кратне зростання виробництва не завжди задовольняє уряд. Нас задовольняє десятикратне зростання і більше. У нас за багатьма напрямками таке зростання", - підкреслив Олександр Камишин. відео дня

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