РФ виробляє ракети десятками: у ГУР назвали, чим можуть бити окупанти по Україні

У більшості випадків країна-агресор одразу ж використовує усі дрони та ракети, що встигає виробляти.

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РФ продовжує ракетне виробництво / Коллаж Главред, фото Минобороны РФ, Википедия

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував питання про те, скільки ракет та ударних дронів мають у своєму розпорядженні окупанти РФ.

За його словами, у більшості випадків країна-агресор одразу ж використовує усі дрони та ракети, що встигає виробляти. Про це він розповів в ефірі Радіо Свобода.

"Ті паузи, які ми час від часу помічаємо, використовуються для накопичення ракетних озброєнь. Зокрема, для накопичення озброєнь осіннього і зимового періоду для продовження ударів по критичній інфраструктурі, зокрема по енергетиці". – пояснив представник ГУР.

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За його даними, на сьогодні РФ в змозі виробляти ракети "Калібри" десятками. Водночас ракети "Кинджал" стали для країни-агресора більш штучним виробництвом.

"Але відновити ті (до повномасштабного вторгнення) масштаби виробництва Росії сьогодні не дозволяють", - пояснив він ы уточнив, що по більшості позицій окупанти перейшли до критичних показників запасів ракетного озброєння.

Стосовно ударних дронів росіяни налагодили їхню великовузлове складання, але спостерігається тенденція до збільшення російських запчастин.

"Партії постійно приходять. Можуть бути різні цифри в залежності від способів поставки. Переважно доставляють морським способом. Одна партія - 120 одиниць. Запасів багато не роблять. Як бачимо, активно використовуються ворогом "Шахеди" для ударів. Намагаються максимально використовувати усе, що приходить. Чим більше використовують "Шахедів", тим більше це їм дозволяє робити запаси ракетних озброєнь. Це дозволяє їм здійснювати комбіновані удари", - додав Юсов.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Раніше в ГУР розповіли, чи чекати на ракетний терор взимку. Російські окупанти можуть спробувати вновь залишити українців без світла і тепла у холодний період. Але і влада України, і військові, готуються до цього. Про це заявив речник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, у ЗСУ повідомили про плани росіян атакувати енергосистему України. Російські окупанти продовжать завдавати масовані ракетні удари по Україні, вважає Наталія Гуменюк.

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