"Хотіла помститися": в Одесі вагітна жінка придумала історію про зґвалтування трьома чоловіками

В Одесі вагітна жінка придумала історію про зґвалтування трьома чоловіками / УНІАН

В Одесі вагітна жінка заявляла, що познайомилася з трьома чоловіками біля супермаркету, які згодом її по черзі зґвалтувати. Насправді все це виявилося вигадкою заради помсти.

Як повідомляє "Одеса.онлайн" з посиланням на відомості поліції, жінка сама придумала моторошну історію, щоб помститися своєму хлопцеві після конфлікту через немитий посуд.

Зазначимо, вагітна розповідала, що познайомилася з чоловіками в Одесі біля супермаркету, вони запросили її поїсти і зґвалтували.

Пізніше журналісти дізналися в поліції, що правоохоронцям надходила заява про групове зґвалтування, проте вона виявилася фейковою — "постраждалу" ніхто не ґвалтував.

Псевдопостраждала забрала заяву з поліції після того, як конфліктна ситуація вирішилася.

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Читайте такжеПогрожував ножем: у Києві батько по-звірячому зґвалтував свою 14-річну донькуНагадаємо, раніше йшлося про те, що в Одесі дівчину на 7-му тижні вагітності зґвалтували троє чоловіків. З ними вона познайомилася на виході з супермаркету "АТБ". Кричущий інцидент стався за адресою вул.Ільфа і Петрова. Також повідомлялося, що постраждала перебувала в розшуку за участь у крадіжці, тому не відразу зважилася звернутися до правоохоронців за допомогою.