Троє чоловіків по черзі ґвалтували вагітну дівчину в Одесі

Ґвалтівники погрожують дівчині фізичною розправою / УНІАН

В Одесі дівчину на 7-му тижні вагітності зґвалтувати троє чоловіків. З ними вона познайомилася на виході з супермаркету "АТБ".

Кричущий інцидент стався за адресою вул. Ільфа і Петрова, 53, пише Telegram-канал "Новини Одеса".

"Як повідомляють в поліції біля АТБ дівчина познайомилася з кимось та її покликали додому поїсти, а потім почали чіплятися і зґвалтували "по колу" троє чоловіків по черзі та примушували до орального сексу", - йдеться в повідомленні.

У мережі також повідомляють, що дівчина перебуває на 7 тижні вагітності.

Читайте также"Намагався розставити мені ноги": у поїзді "Київ-Львів" мало не зґвалтували жінку"Зараз ґвалтівники погрожують дівчині фізичною розправою, щоб "зам'яти справу", мовляв, у них є зв'язки в поліції", - повідомили автори каналу.

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За інформацією видання "Обозреватель", постраждала перебувала в розшуку за участь в крадіжці, тому не відразу зважилася звернутися до правоохоронців за допомогою.

Раніше ми повідомляли, що в Києві батько по-звірячому ґвалтував свою 14-річну дочку, погрожуючи їй пістолетом і ножем. Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, чоловіка вже заарештували.

Також повідомлялося, що в Закарпатській області взяли під варту трьох підлітків у віці 14 і 15 років, яких підозрюють у груповому зґвалтуванні 14-річної дівчина. Слідство встановило, що наприкінці серпня в одному з населених пунктів району троє підлітків затягнули 14-річну дівчину в підвал будинку одного з хлопців.