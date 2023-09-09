'Групі двадцяти нічим пишатися': у МЗС жорстко рознесли беззубу декларацію G20

Учасники саміту G20 дійшли консенсусу щодо тексту підсумкової декларації, документ прийнятий, заявив у суботу прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.
"Завдяки нашій наполегливій роботі, і за вашої підтримки по декларації лідерів саміту G20 в Нью-Делі консенсус є. Я оголошую про прийняття Декларації", - наводить Times of India слова прем'єра.
Моді також подякував усім, хто зробив можливим прийняття фінального документа.
Видання уточнює, що декларацію оприлюднять в неділю в кінці саміту, а її прийняття стало перемогою для Індії, головуючої в даний момент в G20.
При цьому між учасниками G20 відзначалися глибокі розбіжності у зв'язку з війною РФ проти України і питанням виплати грошових компенсацій за причетність до кліматичних змін.
Реакція України
Речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook назвав текст декларації G20 слабким. При цьому українське міністерство розробило свій варіант.
"Україна вдячна партнерам, які намагалися включити в текст сильні формулювання. Водночас у частині щодо агресії Росії проти України групі двадцяти нічим пишатися. Очевидно, що участь української сторони дозволила б учасникам краще зрозуміти ситуацію. Принцип "нічого про Україну без України" залишається ключовим як ніколи", – говорить Олег Ніколенко.
При цьому у варіанті декларації, які запропонувало МЗС, слова "війна в Україні" замінили словами "війна проти України".
Раніше повідомлялося про те, що президент Туреччини Реджеп Ердоган просить лідерів G20 задовольнити вимоги РФ. Туреччина повідомляє, що спосіб відновити "зернову угоду" – це послабити деякі санкції, які нібито не дозволяють імпортувати з/х обладнання.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про підготовку зустрічі Володимира Путіна і Кім Чен Ина: диктатори готові укласти збройову угоду. Пхеньян передаватиме Москві боєприпаси, РСЗВ та балістичні ракети малої дальності для продовження агресивної війни РФ проти України.
Нагадаємо, Росія використовує дестабілізацію в Чорному морі, щоб усунути Україну як конкурента з експорту зерна в треті країни.
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