'Між РФ і Туреччиною війна': на зустрічі Путіна й Ердогана стався кумедний казус

Казус стався тоді, коли турецький лідер почав дякувати російському диктатору за запрошення.

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На зустрічі Путіна й Ердогана стався кумедний казус / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот із відео

У російському Сочі під час переговорів між президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом та главою кремлівського режиму Володимиром Путіним стався конфуз.

Так, під час зустрічі президентів перекладач припустився епічної помилки, заявивши, що між Туреччиною та Росією йде війна. Відповідне відео вже розлетілося Мережею.

Цей казус стався тоді, коли турецький лідер почав дякувати російському диктатору за запрошення. Турецький перекладач, який синхронно перекладав виступ Ердогана помилково заявив: "Між Росією та Туреччиною війна..."

відео дня

На відео, яке поширили в Мережі, видно, як після цієї фрази у Путіна моментально змінився вираз обличчя.

Пізніше перекладач виправив свою обмовку, зазначивши, що війна відбувається між Росією та Україною.

На зустрічі Путіна й Ердогана стався кумедний казус / скріншот

Зустріч Путіна та Ердогана

Як повідомляв Главред, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув з візитом до Сочі в понеділок, 4 вересня, на зустріч з диктатором Володимиром Путіним. За словами Ердогана, послання світу за підсумками зустрічі лідерів Туреччини і РФ буде дуже важливим, в першу чергу "щодо кроку назустріч слаборозвиненим африканським країнам".

Раніше стали відомі подробиці підготовки зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з російським диктатором Володимиром Путіним. Лідери двох країн планували обговорити "зернову угоду".

Нагадаємо, на думку експерта Сергія Кузана, російський диктатор Володимир Путін розуміє, що влада Туреччини все сильніше і сильніше допомагає Україні. Спроби російського диктатора Володимира Путіна підкузьмити президенту Туреччини Реджепа Ердогана через позицію того з приводу україно-російської війни.

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