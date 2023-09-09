Зернова угода: Ердоган просить лідерів G20 задовольнити вимоги РФ - Bloomberg

Туреччина повідомляє, що спосіб відновити "зернову угоду" – це послабити деякі санкції, які нібито не дозволяють імпортувати с/г обладнання.

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Реджеп Таїп Ердоган просить послабити санкції проти РФ - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликає кількох лідерів "Великої двадцятки" задовольнити деякі вимоги країни-агресора Росії та спробувати відновити угоду, яка дозволила здійснювати поставки українського зерна і знизила світові ціни на продовольство.

Як пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ходом переговорів, Ердоган, який брав участь в реалізації первісної Чорноморської зернової ініціативи в 2022 році, робить кроки на закритих зустрічах з лідерами під час саміту G-20 в Нью-Делі, який проходить цими вихідними.

Видання зазначає з посиланням на трьох турецьких чиновників, знайомих з ходом переговорів, що Туреччина просить світових лідерів полегшити страхування російського експорту продуктів харчування і добрив лондонською компанією Lloyd's і знову підключити Москву до системи SWIFT для міжнародних платежів.

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Очікується, що члени "Великої двадцятки" закликатимуть до "негайних і безперешкодних поставок зерна, продовольства і добрив/матеріалів з Російської Федерації та України". Вони заявлять, що угода важлива для задоволення попиту в країнах, що розвиваються, особливо в Африці, й закликають покласти край "військовому руйнуванню" або іншим атакам на відповідну інфраструктуру.

Раніше Ердогану не вдалося переконати Путіна відновити "зернову угоду". Туреччина повідомляє, що спосіб відновити угоду – це послабити деякі санкції, які, за твердженням Москви, не дозволяють імпортувати сільськогосподарське обладнання (трактори або запасні частини).

Зернова угода

Росія вийшла із "зернової угоди" влітку 2023 року, виправдовуючи рішення нібито ударами України по флоту окупантів біля Криму.

Відтоді російські делегати неодноразово натякали шляхом шантажу, що Кремль погодиться відновити угоду в обмін на поступки з боку Заходу - послаблення санкцій.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган не зміг домовитися з кремлівським диктатором Володимиром Путіним щодо відновлення "зернової угоди" за посередництва Стамбула.

Під час пресконференції в Сочі 4 вересня Путін в черговий раз почав висувати Заходу умови, повне виконання яких нібито мало б розблокувати попередні "зернові" домовленості.

Тим часом Росія використовує дестабілізацію в Чорному морі, щоб усунути Україну як конкурента з експорту зерна в треті країни.

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