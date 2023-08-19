Таємні переговори Путіна і Ердогана: в обхід України за допомогою Угорщини готують угоду - Bild

Росія хоче замінити Україну в питанні поставок зерна та вивозити не лише своє, а й вкрадене в Україні зерно.

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РФ хоче організувати вивезення російського зерна Чорним морем / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН, ОП

Кремль хоче створити свій власний зерновий коридор. Країна-агресор Росія таємно готує угоду з Туреччиною, в якій також беруть участь Угорщина і Катар. Суть угоди полягає в тому, щоб організувати вивезення російського зерна Чорним морем. Катар повинен оплачувати зерно, а Туреччина – організувати маршрут. Угорщина ж домоглася того, щоб проти "посланника Путіна" на переговорах не запроваджували санкції ЄС. Про це пише видання Bild з посиланням на документи, які є в розпорядженні редакції.

За даними журналістів, основою співпраці є односторонній "Меморандум про тристоронню співпрацю", який передбачає експорт російського зерна, в основному в Африку.

Зазначається, що Росія хоче замінити Україну в питанні поставок зерна. Міністр закордонних справ Туреччини і ексглава розвідки Хакан Фідан пропонує також відновити "зернову угоду" з України. 8 серпня його міністерство повідомило посольству Росії в Анкарі, що реалізує тристоронню співпрацю з експорту російського зерна "в якості доповнення до Чорноморської ініціативи, яка вносить позитивний внесок у глобальну продовольчу безпеку".

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"Якщо не будуть зроблені кроки щодо Чорноморської ініціативи, є ризик, що заходи з тристороннього співробітництва зіткнуться з різними труднощами", - попередив свого російського колегу міністр закордонних справ Туреччини.

Замість того, щоб дозволити Росії експортувати своє і вкрадене зерно в бідні країни, Анкара домагається "угоди між Організацією Об'єднаних націй та Російською Федерацією в пакеті з Чорноморською ініціативою з турецьким участю".

Якби угода була укладена з благословення організації Об'єднаних Націй, Київ опинився б перед вибором. Або Україна погоджується на безпечне вивезення "російського" зерна (тобто також вкраденого в Україні) і припиняє напади на російські кораблі, або країна несе повну відповідальність за все більший голод у світі.

За інформацією Bild, представники розвідки припускають, що угода між Туреччиною, Росією та Катаром може бути завершена вже найближчими вихідними.

Після двох "екстрених зустрічей" у Стамбулі та Москві Чемпіонат світу з легкої атлетики в Будапешті повинен стати фасадом для зустрічі всіх залучених сторін і, можливо, угоди, готової до підписання.

Видання пише, що на 20 серпня запланована не лише особиста "зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном". Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вперше за п'ять років також відправиться в Будапешт цього дня. При цьому в програмі російського посланника, лідера Татарстану Рустама Мінніханова на другу половину дня 20 серпня зазначено, що "програма буде уточнена". Видання пише, що розвідувальна служба передбачає таємну зустріч російського політика і турецького президента.

Поїздка Путіна до Туреччини і зернова угода

17 липня стало відомо, що РФ вийшла із зернової угоди в односторонньому порядку. За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, Росія "негайно повернеться до угоди, щойно частина домовленостей, що стосується Москви, буде виконана".

2 серпня президент Туреччини Ердоган і російський диктатор Путін провели телефонну розмову, під час якого і домовилися про візит президента Росії до Туреччини.

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що російський диктатор планує візит до Туреччини на запрошення турецького лідера Реджепа Тайіпа Ердогана, але конкретних термінів поки немає.

Економічний експерт Олексій Кущ припустив, що Ердоган може домовитися з Путіним про те, що зернова угода буде функціонувати в тристоронньому форматі Україна - Туреччина - ООН.

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