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"Ердоган був розчарований": у Мережі вспливли деталі зустрічі лідера Туреччини з Путіним

Анна Ярославська
5 вересня 2023, 09:52 оновлено 5 вересня, 10:02
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Тепер Путіна доводиться гримувати з урахуванням особливостей зовнішності двійника, оскільки саме зовнішність дублера стала більш звичною для громадськості.
Путін, Ердоган
Путін і Ердоган провели переговори в Сочі 4 вересня / Колаж: Главред, фото: скріншот

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і російський диктатор Володимир Путін провели переговори в Сочі у понеділок, 4 вересня. Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами з Кремля, розкрив подробиці зустрічі двох лідерів.

Підготовка Путіна до зустрічі з Ердоганом була непростою і почалася за кілька днів до події. На каналі назвали російського диктатора "напівтрупом" і заявили, що Путіна доставили в резиденцію в Сочі вперше з часу першого удару по Кримському мосту.

"Суботу та неділю президента не турбували поганими новинами, намагаючись підтримувати його бадьорий настрій та гарний настрій. Напередодні ввечері Путіну дали снодійне, і в понеділок вранці він першим ділом пройшов огляд у лікарів, які супроводжують його в поїздках (...) Основна частина підготовки до зустрічі з Ердоганом - це грим. Парадоксально, але двійник, який останнім часом постійно замінює Путіна, встиг стати настільки звичним, що президента тепер доводиться гримувати з урахуванням особливостей зовнішності двійника", - йдеться у повідомленні.

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Після Путін "прийняв вже перевірені ліки, які дозволяють йому деякий час бути в тонусі, але на початку своєї дії викликають якусь подобу ейфорії, тому треба чітко вгадати той проміжок дії ліків, коли Путін повністю адекватний та ще не почав відчувати втому. Президента вистачило менш ніж на три години".

Генерал СВР зазначає, що "попри надії Ердогана отримати від президента Росії хоч якісь поступки, зустріч закінчилася нічим".

"Ердоган був дуже розчарований, хоча було не зовсім зрозуміло, на що він сподівався. Якщо, серед іншого, президенту Туреччини треба було упевнитися в тому наскільки Путін хворий, то це, мабуть, єдине з чим він впорався. Під час особистого спілкування з Ердоганом у Путіна при спробі встати запаморочилася голова і він різко опустився назад, піднявшись за кілька хвилин. І це вразило президента Туреччини більше, ніж будь-які доповіді про стан здоров'я президента Росії", - зазначили на каналі.

Зустріч Путіна і Ердогана

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган не зміг домовитися з кремлівським диктатором Володимиром Путіним щодо відновлення "зернової угоди" за посередництва Стамбула.

Під час пресконференції в Сочі 4 вересня Путін в черговий раз почав висувати заходу умови, повне виконання яких нібито мало б розблокувати попередні "зернові" домовленості.

У російському Сочі під час переговорів між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і главою кремлівського режиму Володимиром Путіним стався конфуз.Так, під час зустрічі президентів перекладач допустив епічну помилку, заявивши, що між Туреччиною та Росією йде війна.

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новини Росії Володимир Путін Реджеп Тайїп Ердоган зернова угода
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