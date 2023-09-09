Зустріч Путіна і Кім Чен Ина: диктатори готові укласти збройову угоду - Financial Times

Пхеньян передаватиме Москві боєприпаси, РСЗВ та балістичні ракети малої дальності для продовження агресивної війни РФ проти України.

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Кім Чен Ин і Володимир Путін зустрінуться у Владивостоці / Фото: сайт Кремля

Глава КНДР Кім Чен Ин днями прибуде до Росії для зустрічі з господарем Кремля Володимиром Путіним. Ймовірно, два диктатори підпишуть угоду, згідно з якою Пхеньян передаватиме Москві боєприпаси, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети малої дальності для продовження агресивної війни РФ проти України. Про це пише Financial Times.

Кім Чен Ин і Володимир Путіним зустрінуться в російському Владивостоці на полях Східного економічного форуму. Ключовою темою зустрічі стане продаж Пхеньяном боєприпасів Москві.

Що саме Пхеньян може передати Москві після укладення угоди, поки достовірно невідомо. КНДР, ймовірно, запропонує РФ боєприпаси, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети малої дальності.

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За це Пхеньян може отримати від Москви, наприклад зерно, нафту і військові технології, а також тверду валюту в якості оплати. Однак не виключено, що платити за північнокорейську зброю Росія буде передачею високочутливих військових технологій, що представлятиме загрозу сусідам КНДР, зокрема, Південній Кореї та Японії.

Подальше зближення КНДР і РФ підвищує ризики нестабільності в регіоні.

"Вісь Росія – Північна Корея ускладнює картину безпеки як в Україні, так і на Корейському півострові", - цитує видання експертів Віктора Ча і Еллен Кім з Вашингтонського аналітичного центру CSIS.

Зазначається, що до укладення угоди про передачу Росії зброї Кім Чен Іна можуть підштовхнути серйозні економічні втрати від ізоляції через пандемію коронавірусу. Він може вважати, що продаж зброї РФ здатна дещо поліпшити економічну ситуацію в КНДР.

"Очікувана зустріч Кіма і Путіна на полях Східного економічного форуму у Владивостоці також знаменує собою розширення військового союзу. У липні російський міністр оборони Сергій Шойгу відвідав Пхеньян і відвідав виставку озброєнь, на якій були представлені бойові та розвідувальні дрони і нові міжконтинентальні балістичні ракети режиму. Пхеньян відкрито підтримав війну Москви в Україні, наклавши вето на резолюцію ООН, що засуджує вторгнення, визнавши російську окупацію Донецька і Луганська, і навіть поставляючи зброю групі найманців "Вагнера", яка воює на боці Кремля в Україні", – пише Financial Times.

Водночас перешкодою надмірному зближенню КНДР і РФ може стати Китай. Пекін, попри тісні дипломатичні зв'язки з Пхеньяном і Москвою, в приватних розмовах на дипломатичному рівні висловлює застереження з приводу курсу обох країн.

До того ж, пише видання, зараз одним з пріоритетів КНР є відновлення відносин з європейськими державами і запобігання подальшого погіршення зв'язків зі США.

"На відміну від Росії, Китай не хоче погіршення стосунків із США, тому неохоче розширює військове співробітництво з Північною Кореєю", – зазначив Чонг Сонг-Чанг з Інституту Седжонг в Південній Кореї.

Відносини Китаю і РФ під час повномасштабної війни в Україні

Як повідомляв Главред, Китай напередодні саміту "Великої двадцятки" (G20) в Індії змінив свою позицію з приводу війни в Україні. Про це з посиланням на неназваного французького чиновника пише західне новинне агентство Bloomberg.

Згідно з інформацією джерела, Пекін знайшов "м'який підхід" до України ‒ але все ще наполягає, на те, що з країною-агресором Росією потрібно знайти компроміс.

Раніше видання Politico на основі аналізу митних даних повідомляло, що Китай таємно постачає Росії зброю, дрони і бронежилети. Китай за останній рік активно нарощував торгівлю товарами подвійного призначення з Росією, допомагаючи Москві, серед іншого, імпортувати підсанкційні західні технології.

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