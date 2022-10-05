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"Гібридний варіант": Загородній пояснив, як заявка України в НАТО вплине на хід війни

5 жовтня 2022, 16:31

За його словами, США і Британія можуть забезпечити нам ядерну безпеку, однак є нюанс.

Зеленський НАТО
Загородній пояснив, як заявка України в НАТО вплине на хід війни / Колаж Офіс президента, Reuters

США і Великобританія нададуть Україні гарантії безпеки, але питання з деокупацією територій нам буде потрібно вирішувати самостійно.

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду зазначив, що можливий гібридний варіант у разі прийняття гарантій безпеки для України.

"Нам забезпечать ядерну безпеку і дадуть зброю, а з територіальною безпекою ми самі розберемося. Тобто буде не так, як у випадку Швеції та Фінляндії, яким повністю гарантували безпеку, у разі чого обіцяли за них "вписатися" і заявили про це публічно. Або, наприклад, Тайвань - Байден чітко позначив: Штати будуть захищати Тайвань", - зазначив експерт.

За його словами, США і Британія можуть забезпечити нам ядерну безпеку, однак при цьому буде прописано, що всі інші питання Україна вирішує сама.

Загородній вважає, що в Кремлі підозрювали, що Україна подасть заявку на вступ до НАТО.

"Росія почала війну ще в 2014 році з однією метою – щоб Україна не стала членом НАТО. Адже в Москві розуміли, що, коли у країни є територіальні проблеми, в НАТО таку країну не візьмуть. Плюс у росіян "на підгодівлі" була і залишається Меркель, французька еліта, які з 2008 року розповідають нам, які ми корумповані. Хоча дорікають нам в цьому люди, які ввечері заходять в касу "Газпрому", а вранці розповідають, які корумповані українці", - підсумував експерт.

Вступ України до НАТО

Президент Володимир Зеленський 30 вересня, після оголошення главою Кремля Путіним анексії українських територій, заявив про подання Україною заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою. На думку гаранта, держава вже пройшла свій шлях для інтеграції в Альянс. Україна де-факто є союзником блоку.

2 жовтня президенти Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Румунії та Словаччини виступили на підтримку вступу України до НАТО. Вони закликали колективний блок безпеки посилити військову підтримку Києва. Крім того, вони зажадали від Росії негайно забрати свої війська з України.

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що Вашингтон підтримує плани України щодо вступу до Північноатлантичного альянсу.

За його словами, двері НАТО для Києва залишаються відкритими. Однак рішення про інтеграцію повинні підтримати всі 30 країн, які перебувають у блоці безпеки заходу.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні НАТО Тарас Загородній
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