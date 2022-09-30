Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою - Зеленський

Зеленський, Шмигаль , Стефанчук / Офіс президента

Сьогодні, 30 вересня Україна подає заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу в прискореному порядку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України - реальні в полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо один одному, допомагаємо один одному, і ми захищаємо один одного. Це і є Північноатлантичний союз", - зазначив Зеленський.

Президент України також зазначив, що Україна подає заявку за процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всього українського суспільства.

"Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ в прискореному порядку в НАТО", - додав глава держави.

Анексія РФ територій України

Сьогодні російський диктатор Володимир Путін оголосив про анексію окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, раніше так звані "громадські палати "ДНР" і "ЛНР" звернулися до своїх ватажків – Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника – із закликом провести "референдум" про нібито входження окупованих територій до складу РФ. В офісі президента України у відповідь підкреслили, що такі "заходи" нічого не змінять: Крим, Донецька і Луганська області – території України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Москва придумує різні способи "заспокоєння" прихильників війни в Україні. Водночас ЗСУ роблять свою роботу-звільняють українські землі та знищують ворожі війська.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України щодо звільнення своїх земель залишається незмінною.

У Євросоюзі пообіцяли ввести нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України. У США і НАТО засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".

Читайте також: