Дмитро Кулеба освідчився коханій - що вона відповіла

Дмитро Кулеба готується одружитися.

Дмитро Кулеба наважився на дивовижний вчинок / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба зробив пропозицію коханій

Як він прокоментував своє рішення

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба освідчився своїй дівчині - Світлані Павелецькій, і вона погодилася стати його дружиною.

В інтерв'ю "55 за 5" політик розповів деякі подробиці події.

"Чим довше ми живемо разом, тим більше я змінюю свою думку про шлюб. Ми навіть про це говорили. Світлано, я знаю твої бажання", - зазначив Кулеба.

Дмитро Кулеба з коханою / фото: скрін instagram.com, Дмитро Кулеба

Зазначимо, раніше він заявляв, що не планує офіційно оформляти стосунки з Павелецькою.

"Я давав інтерв'ю і попросив вас не руйнувати один сюрприз. Так от, поки ви там монтуєте, цей сюрприз відбувся. Я зробив Світлані пропозицію", - сказав Дмитро на відео, яке записав.

Дмитро Кулеба / фото: instagram.com, Дмитро Кулеба

Нагадаємо, у нещодавньому інтерв'ю Славі Дьоміну пара говорила, що "факт штампа в паспорті" не об'єднує більше.

"Єдина проблема, яка виникає, це, власне, коли ми представляємо один одного комусь. Наприклад, англійською мовою звучить нормально, коли кажеш, що це моя партнерка, а українською воно дивно звучить. Тому ми вирішили, що простіше говорити - "це мій цивільний чоловік, це моя цивільна дружина", - сказав Кулеба.

Про персону: Дмитро Кулеба Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч і дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і до 5 вересня 2024 року, член РНБО з 13 березня 2020 року. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

