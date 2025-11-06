Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Дмитро Кулеба освідчився коханій - що вона відповіла

Еліна Чигис
6 листопада 2025, 10:15
71
Дмитро Кулеба готується одружитися.
Дмитро Кулеба, Світлана Павелецька
Дмитро Кулеба наважився на дивовижний вчинок / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитро Кулеба

Коротко:

  • Дмитро Кулеба зробив пропозицію коханій
  • Як він прокоментував своє рішення

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба освідчився своїй дівчині - Світлані Павелецькій, і вона погодилася стати його дружиною.

відео дня

В інтерв'ю "55 за 5" політик розповів деякі подробиці події.

"Чим довше ми живемо разом, тим більше я змінюю свою думку про шлюб. Ми навіть про це говорили. Світлано, я знаю твої бажання", - зазначив Кулеба.

Дмитро Кулеба з коханою
Дмитро Кулеба з коханою / фото: скрін instagram.com, Дмитро Кулеба

Зазначимо, раніше він заявляв, що не планує офіційно оформляти стосунки з Павелецькою.

"Я давав інтерв'ю і попросив вас не руйнувати один сюрприз. Так от, поки ви там монтуєте, цей сюрприз відбувся. Я зробив Світлані пропозицію", - сказав Дмитро на відео, яке записав.

Дмитрий Кулеба
Дмитро Кулеба / фото: instagram.com, Дмитро Кулеба

Нагадаємо, у нещодавньому інтерв'ю Славі Дьоміну пара говорила, що "факт штампа в паспорті" не об'єднує більше.

"Єдина проблема, яка виникає, це, власне, коли ми представляємо один одного комусь. Наприклад, англійською мовою звучить нормально, коли кажеш, що це моя партнерка, а українською воно дивно звучить. Тому ми вирішили, що простіше говорити - "це мій цивільний чоловік, це моя цивільна дружина", - сказав Кулеба.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, відомий кулінар Володимир Ярославський показав знімки з нової фотосесії з колегою Ольгою Мартиновською, з якою йому приписують роман. Володимир не тільки опублікував знімки, а й залишив підпис до них.

А також дружина композитора Ігоря Ніколаєва, який мовчить про терористичну війну в Україні, Юлія Проскурякова часто потерпає від хейтерських атак. Виявляється, колишня теща Ніколаєва наймає людей, які пишуть співачці негативні коментарі.

Вас може зацікавити:

Про персону: Дмитро Кулеба

Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч і дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і до 5 вересня 2024 року, член РНБО з 13 березня 2020 року. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Дмитро Кулеба новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Командир пройшов крізь пекло та пережив обстріли фосфором: діти залишились без тата

Командир пройшов крізь пекло та пережив обстріли фосфором: діти залишились без тата

11:19Ексклюзиви
"Вибухова операція": ЗСУ знищили базу зберігання і запуску Шахедів у Донецьку

"Вибухова операція": ЗСУ знищили базу зберігання і запуску Шахедів у Донецьку

10:10Війна
В Україні можуть скасувати графіки відключень світла: експерт пояснив, що зміниться

В Україні можуть скасувати графіки відключень світла: експерт пояснив, що зміниться

09:53Україна
Реклама

Популярне

Більше
Українські міста можуть залишитися без опалення: громадянам радять мати план "Б"

Українські міста можуть залишитися без опалення: громадянам радять мати план "Б"

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Долар раптово полетів вниз, євро дорожчає: новий курс валют на 6 листопада

Долар раптово полетів вниз, євро дорожчає: новий курс валют на 6 листопада

"Своє завдання Покровськ виконав": у ЗСУ відповіли на запитання про відступ

"Своє завдання Покровськ виконав": у ЗСУ відповіли на запитання про відступ

Які дрова можна брати в лісі: що дозволено, а що загрожує штрафом

Які дрова можна брати в лісі: що дозволено, а що загрожує штрафом

Останні новини

11:48

Святослав Вакарчук уперше розсекретив дружину і показав дітей - деталі

11:47

Як українською називається "безіменний" палець - відповідь мало хто знаєВідео

11:42

Як ефективно прочистити труби: простий засіб, який працює краще будь-яких хімікатів

11:19

Командир пройшов крізь пекло та пережив обстріли фосфором: діти залишились без татаЕксклюзив

11:07

Менший за горобця у 6 разів і літає як метелик: в Івано-Франківську помітили українського колібрі

Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після ПокровськаЗапоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська
10:59

Зруйновані будинки, багато постраждалих: Росія масовано атакувала ДніпропетровщинуФото

10:55

Мільйони сонячних панелей примусово відключають в Австралії: у чому причина

10:52

Китайський гороскоп на завтра 7 листопада: Бикам - тривога, Свиням - плітки

10:50

Шість найревнивіших знаків зодіаку, з якими потрібно бути напоготові

Реклама
10:37

У Британії назвали єдину людину, яка здатна посадити Путіна за стіл переговорів

10:21

"Чекаємо і отримуємо": заручена солістка Kazka заговорила про вагітність

10:15

Дмитро Кулеба освідчився коханій - що вона відповіла

10:10

"Вибухова операція": ЗСУ знищили базу зберігання і запуску Шахедів у Донецьку

09:53

В Україні можуть скасувати графіки відключень світла: експерт пояснив, що зміниться

09:30

Відмовилася від коси заради нового іміджу: Юлія Тимошенко змінила зачіску

09:29

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 листопада (оновлюється)

09:25

"Сім'я": Володимир Ярославський зробив публічне зізнання

09:24

Скандал у Фінляндії: 11-річну українку змусили співати найпопулярнішу у світі російську піснюВідео

09:20

Гороскоп на завтра 7 листопада: Овнам - компліменти, Тельцям - розчарування

09:00

За посилки до 150 євро доведеться платити: що пропонує НБУ і як це вдарить по гаманцю українців

Реклама
08:46

Чому Україні дуже потрібні Томагавки?Погляд

08:33

Трамп заявив, що розмовляв з Путіним і той просив його завершити війну в УкраїніВідео

08:26

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:25

Шпигунський скандал у Німеччині: AfD підозрюють у передачі військових таємниць Кремлю

07:35

Масована атака дронів по Росії: горять ГРЕС і нафтозавод, закрито аеропорти

06:52

Заграву видно здалеку: у Криму після атаки дронів спалахнула пожежа на нафтобазі

06:11

Притягують блискавку та біду: які дерева не варто садити біля будинку

06:10

Чому Трамп програв вибори у Нью-ЙоркуПогляд

05:26

Як протирати листя кімнатних рослин, щоб воно блистіло: бабусин метод

05:00

Втекти не вдасться: доля підготувала сюрприз для трьох знаків зодіаку

04:47

Найбільше місто в світі знаходилось в Україні - як воно називається теперВідео

04:19

Популярний лайфхак виявився шкідливим: названо три речі, які не можна мити оцтомВідео

03:34

Власників автомобілів зі США почали масово штрафувати - в чому причина

02:48

У трьох знаків зодіаку скоро будуть метелики в животі: на кого чекає щастя

02:15

Сонце знищить Землю: розкрито сценарій загибелі людства, що лякає

01:42

Що стоїть за атакою на Покровськ і чому Україна не може відступати — BBC

01:30

Зірка "Людей Ікс" їде розважати росіян - деталі

01:14

Поставила крапку: чим закінчився скандал з Okay Eva і брендом Bazhane

00:52

Дідова хитрість: як зробити з кукурудзяного бадилля справжнє "золото" для ґрунтуВідео

05 листопада, середа
23:31

Уперше за 70 років: велика країна планує дебютувати на Євробаченні-2026

Реклама
23:28

Заправка "під зав’язку": експерт розкрив наслідки популярної звички водіїв

23:25

Як змусити Китай відмовитися від російської нафти: названо головний аргументВідео

23:02

Чому кіт скаженіє, якщо закрити двері — справжня причина здивує багатьохВідео

22:40

Промоутер розкрив умови бою Усика з Вордлі: подробиці

22:28

РФ масовано б'є по Україні: розкрито цілі нових ударів

22:18

ЗСУ підняли український прапор над міськрадою Покровська - яка ситуація в містіВідео

22:04

Кабмін затвердив "Зимову підтримку": Свириденко пояснила, хто отримає 6500 грн

21:50

"З різними цілями": чи отримують учасниці "Холостяка" гонорари

21:31

Китай розглядає заміну Путіну: названо ймовірного наступника

21:10

"Нас хтось злив": військовий розповів правду про атаку РФ по Дніпропетровщині

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти