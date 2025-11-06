Дмитро Кулеба освідчився коханій - що вона відповіла

Коротко:
Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба освідчився своїй дівчині - Світлані Павелецькій, і вона погодилася стати його дружиною.
В інтерв'ю "55 за 5" політик розповів деякі подробиці події.
"Чим довше ми живемо разом, тим більше я змінюю свою думку про шлюб. Ми навіть про це говорили. Світлано, я знаю твої бажання", - зазначив Кулеба.
Зазначимо, раніше він заявляв, що не планує офіційно оформляти стосунки з Павелецькою.
"Я давав інтерв'ю і попросив вас не руйнувати один сюрприз. Так от, поки ви там монтуєте, цей сюрприз відбувся. Я зробив Світлані пропозицію", - сказав Дмитро на відео, яке записав.
Нагадаємо, у нещодавньому інтерв'ю Славі Дьоміну пара говорила, що "факт штампа в паспорті" не об'єднує більше.
"Єдина проблема, яка виникає, це, власне, коли ми представляємо один одного комусь. Наприклад, англійською мовою звучить нормально, коли кажеш, що це моя партнерка, а українською воно дивно звучить. Тому ми вирішили, що простіше говорити - "це мій цивільний чоловік, це моя цивільна дружина", - сказав Кулеба.
Про персону: Дмитро Кулеба
Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч і дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і до 5 вересня 2024 року, член РНБО з 13 березня 2020 року. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.
