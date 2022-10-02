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Дев'ять країн НАТО підтримали вступ України до Альянсу

2 жовтня 2022, 12:47

Президенти дев'яти європейських країн закликали збільшити допомогу Україні.

Зеленський, Шмигаль, Стефанчук
Дев'ять країн НАТО підтримали вступ України до Альянсу / president.gov.ua

Президенти дев'яти країн Європи в неділю, 2 жовтня, закликали членів НАТО "суттєво збільшити" військову допомогу Україні.

У своїй заяві президенти Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Румунії та Словаччини закликали Росію негайно покинути Україну.

"Ми твердо підтримуємо рішення саміту НАТО в Бухаресті в 2008 році щодо майбутнього членства України. Ми підтримуємо Україну в її захисті від російського вторгнення, вимагаємо від Росії негайного відходу з усіх окупованих територій і закликаємо всіх союзників істотно збільшити свою військову допомогу Україні", - йдеться в заяві.

За їх словами, вони не визнають і ніколи не визнають спроби Росії анексувати територію України.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спроб Росії анексувати будь-які українські території", - підкреслюється в заяві.

Україна подала заявку на вступ до НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг відповів на заявку України щодо членства в НАТО.

"Рішення про членство будуть приймати всі 30 союзників. Рішення буде прийматися консенсусом", - заявив Столтенберг на брифінгу.

Генеральний секретар НАТО також зазначив, що зараз Альянс зосереджений на тому, щоб надавати пряму підтримку Україні і допомагати захищатися від російського вторгнення. Це зараз основна мета союзників по НАТО.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що для України головне – повернути всі свої території і виграти війну, в чому можуть допомогти країни НАТО.

Радник керівника офісу президента сказав, що війну можна буде завершити швидше, ніж Україна пройде всі бюрократичні процедури вступу до НАТО. Однак для цього нам потрібна сучасна зброя вже якомога швидше.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні НАТО
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