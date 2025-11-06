Відмовилася від коси заради нового іміджу: Юлія Тимошенко змінила зачіску

Коротко:
- Юлія Тимошенко з'явилася з новою зачіскою
- Свіжий образ політикиня продемонструвала у ВР України
Народний депутат Юлія Тимошенко вже багато років носить зачіску, яка стала візитною карткою її публічного іміджу - косу-вінок. Однак політикиня час від часу все ж жертвує своєю впізнаваністю на догоду моді.
Приміром, на засідання Верховної Ради України від 5 листопада Тимошенко з'явилася з волоссям, укладеним у "бабетту" - ретро-зачіску в стилі 60-их (тоді її зробила відомою Бріджит Бардо). На маківці депутатки перукарі спорудили об'ємну "гульку" з гладкою укладкою.
У Раду Юлія Тимошенко прийшла в піджаку кольору тауп, на тон світлішій спідниці і в білій водолазці. Політикиня була стримана в аксесуарах, і зупинила свій вибір на парі сережок-кілець.
Про персону: Юлія Тимошенко
Юлія Тимошенко - український державний і політичний діяч, Народний депутат України. Двічі Прем'єр-міністр України (2005, 2007-2010), перша жінка - прем'єр-міністр України. Очільниця політичної партії "Батьківщина" та політичного альянсу блоку Тимошенко.
