Більше 80% українців підтримують вступ України до НАТО і Євросоюзу – опитування

Українці виступають за вступ до НАТО / Колаж УНІАН, Reuters

Якби в Україні сьогодні проводився референдум щодо вступу держави до НАТО, 83% учасників висловилися позитивно. Аналогічну відповідь на питання про інтеграцію в Євросоюз дали б 86% українців. Про це йдеться в дослідженні соціологічної групи Рейтинг.

Згідно з даними опитування соціологів, яке проволося в період з 1 по 2 жовтня 2022 року, вступ до Євросоюзу підтримують 86% українців. Проти проголосували б тільки 3%. Інтеграцію до Північноатлантичного альянсу на референдумі схвалили б 83%. Близько 9% не голосували б.

Найвищий рівень підтримки вступу до ЄС на заході, в Києві, центрі та півдні України. Трохи нижче на сході країни – 79%.

Євроатлантичну інтеграцію найбільше підтримують у Києві - 90%. Дещо менше - на заході, в центрі і на півдні. Найменше на сході – 69%.

У дослідженні взяли участь 2000 респондентів з усіх регіонів України, крім окупованих Криму, Донбасу і тих областей, де немає українського мобільного зв'язку. Похибка - не більше 2,2%.

Україна подала заявку на вступ до НАТО

Президент Володимир Зеленський 30 вересня зробив заяву про те, що Україна подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу за прискореною процедурою. Глава держави зазначив, що Україна вже пройшла свій шлях для інтеграції до колективного блоку безпеки Заходу. Держава фактично перебуває в союзі з НАТО.

2 жовтня президенти Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Румунії та Словаччини підтримали заявку України на вступ до НАТО.

Вони закликали Альянс до посилення військової допомоги Києву. За словами радника голови ОП Подоляка, плани Києва підтримали вже 10 країн.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США підтримують плани України щодо вступу до НАТО. Однак рішення повинні ухвалювати всі 30 учасників блоку безпеки Заходу.

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