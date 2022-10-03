УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Більше 80% українців підтримують вступ України до НАТО і Євросоюзу – опитування

3 жовтня 2022, 15:10

Курс України на Євросоюз та Північноатлантичний альянс підтримують жителі всіх регіонів.

Україна, НАТО
Українці виступають за вступ до НАТО / Колаж УНІАН, Reuters

Якби в Україні сьогодні проводився референдум щодо вступу держави до НАТО, 83% учасників висловилися позитивно. Аналогічну відповідь на питання про інтеграцію в Євросоюз дали б 86% українців. Про це йдеться в дослідженні соціологічної групи Рейтинг.

Згідно з даними опитування соціологів, яке проволося в період з 1 по 2 жовтня 2022 року, вступ до Євросоюзу підтримують 86% українців. Проти проголосували б тільки 3%. Інтеграцію до Північноатлантичного альянсу на референдумі схвалили б 83%. Близько 9% не голосували б.

Більше 80% українців підтримують вступ України до НАТО і Євросоюзу – опитування

Найвищий рівень підтримки вступу до ЄС на заході, в Києві, центрі та півдні України. Трохи нижче на сході країни – 79%.

Більше 80% українців підтримують вступ України до НАТО і Євросоюзу – опитування

Євроатлантичну інтеграцію найбільше підтримують у Києві - 90%. Дещо менше - на заході, в центрі і на півдні. Найменше на сході – 69%.

У дослідженні взяли участь 2000 респондентів з усіх регіонів України, крім окупованих Криму, Донбасу і тих областей, де немає українського мобільного зв'язку. Похибка - не більше 2,2%.

Україна подала заявку на вступ до НАТО

Президент Володимир Зеленський 30 вересня зробив заяву про те, що Україна подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу за прискореною процедурою. Глава держави зазначив, що Україна вже пройшла свій шлях для інтеграції до колективного блоку безпеки Заходу. Держава фактично перебуває в союзі з НАТО.

2 жовтня президенти Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Румунії та Словаччини підтримали заявку України на вступ до НАТО.

Вони закликали Альянс до посилення військової допомоги Києву. За словами радника голови ОП Подоляка, плани Києва підтримали вже 10 країн.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США підтримують плани України щодо вступу до НАТО. Однак рішення повинні ухвалювати всі 30 учасників блоку безпеки Заходу.

Інші новини:

Євросоюз НАТО Група Рейтинг соціологічне опитування новини України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:37

Ніна Матвієнко розповіла, за що готова лизнути Бориса Джонсона

16:29

"Нам сказали відступати, але вам не говорити": "ЛНРівці" скаржаться на те, що росіяни їх кинулиВідео

16:24

Прикмети на 4 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб в будинок залучити гроші і достатокВідео

16:19

У Казахстані "кинули" Москву: Астана заперечила участь ОДКБ у війні Росії проти УкраїниВідео

15:59

"Склянка завжди наполовину повна": як швидко підняти собі та іншим настрійВідео

Реклама
15:58

"Котел" під Лиманом: оточенців РФ "покришили" ЗСУ, недобитки прорвалися в КреміннуВідео

15:46

З машиніста - в офіцери: ЗСУ "відкобзонили" російського окупанта Аліка МелконянаВідео

15:42

Від проблеми не лишиться ні сліду: 4 способи, як розпушити пуховик після прання

15:37

Навіщо змащувати взуття олією: простий спосіб, який врятує від осінньої проблеми

15:24

Анексія захоплених територій України: Держдума ратифікувала "приєднання"

15:21

Що ви побачили першим: тест по картинці визначить наскільки ви психічно сильна людина

15:12

Кадиров пообіцяв кинути своїх неповнолітніх синів на передову в УкраїнуВідео

15:11

Прем’єра Голосу країни на ТЕТ: Потап розповів, хто з учасниць його команди скоро стане матір’юВідео

15:10

Більше 80% українців підтримують вступ України до НАТО і Євросоюзу – опитуванняВідео

14:48

Любовний гороскоп на жовтень-2022: коли найкращий час для нових знайомств, примирення і шлюбівВідео

14:26

"Хочу на фронт, на передову": Потап розповів, як рвався до лав ЗСУВідео

14:18

Остаточно і безповоротно: Костянтин Войтенко розлучився з дружиною після семи років шлюбуВідео

14:16

Майбутнє Путіна вже визначено, а Росії належить вибір між очищенням і розпадом - ГУР

14:13

Ядерний удар, воднева бомба і катастрофа для РФ на фронті: Росс назвав найнебезпечніші дні жовтняВідео

13:55

Молодик в жовтні 2022: що не можна робити, щоб не накликати біду

Реклама
13:52

На Херсонщині зенітники з ЗСУ "приземлили" російський штурмовик Су-25 за 11 млн доларів

13:41

У Туреччині відбудеться серія благодійних концертів Save Childhood за участі гурту THE HARDKISS

13:33

ЗСУ знищили бурята, який керував спецназом "ДНР" та 108-м десантно-штурмовим полком РФВідео

13:10

Чи завдасть Путін ядерного удару по Україні: астролог зробив прогнозВідео

13:10

Потужна ТОС Солнцепек військ РФ потрапила до рук ЗСУ і допоможе бити окупантів на полі боюВідео

13:09

ЗСУ ліквідували "спадкового військового" - окупанта РичаговаВідео

13:08

Не тільки Путін: Подоляк назвав людей, які керують війною проти УкраїниВідео

13:00

Гороскоп на завтра 4 жовтня 2022: Ракам - небезпека, Скорпіонам - сварки, Рибам - розчарування

12:46

"Ми втратили сина, але дуже раді": батьки Захарченка заявили, що заради РФ їм і сина не шкодаВідео

12:33

Кому не можна їсти червоне м'ясо: лікар розповів, що буде з організмом

12:25

Захисники України збили російський вертоліт Ка-52 на ЗапоріжжіВідео

12:24

Як не можна називати синів: чоловіки з цими іменами - кошмар для своїх матерів

12:23

ЗСУ звільнили херсонське село Михайлівка і підняли український прапор

12:18

Новий бойфренд Наді Дорофєєвої засвітив її оголене фото

12:08

"Помилково" призвали половину мобілізованих: в РФ розгорівся скандалВідео

11:58

Кулеба про заяви Путіна: на "корисних ідіотів" на Заході у глави Кремля надії більше немаєВідео

11:28

США і партнери знищать армію РФ: ексглава ЦРУ розповів, якою буде відповідь на ядерний ударВідео

10:59

ЗСУ підірвали російську техніку разом з окупантами на Запоріжжі: понад 250 солдатів РФ поранені

10:47

Пригожин та Кадиров послаблюють РосіюПогляд

10:36

Кадиров і Пригожин публічно підірвали авторитет Путіна, вони бісяться через Лиман – ISWВідео

Реклама
10:34

"Герасимова підкупили люди з НАТО": у росіян - істерика через перемоги ЗСУВідео

09:57

РФ може застосувати торпеди "судного дня", підводний човен вже вийшов на випробування - розвідка НАТОВідео

09:43

Коротко про ядерний удар і лиманський котелПогляд

09:43

Мережа 1xBet в Україні: ЗМІ виявили ще ряд онлайн-казино, що пов’язані з російським букмекером

09:40

Перевзулась: пропагандистка Симоньян раптово заявила, що ніколи не служила владі РФВідео

09:37

"Ганьба! Яка ганьба!": Путін став дратувати своїх найближчих поплічників - ЗМІВідео

09:01

Верховний лама Калмикії пішов проти Путіна та його війни в УкраїніВідео

09:00

Гороскоп на сьогодні 3 жовтня 2022: Левам - зрада, Дівам - заздрість, Стрільцям - гроші

08:52

Загинув над Чорним морем: знайшли тіло льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва"

08:27

ЗСУ звільнили від окупантів села Архангельське та Миролюбівка на півночі ХерсонщиниВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиЗакуски
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти