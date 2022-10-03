РФ може застосувати торпеди "судного дня", підводний човен вже вийшов на випробування - розвідка НАТО

Російський підводний човен "Білгород" вийшов на випробування з ядерними торпедами "Посейдон" / Скріншот з відео

Російський підводний човен "Білгород" вийшов з бази ВМФ РФ на випробування в Білому морі. Окупанти можуть застосувати ядерні торпеди "Посейдон", які ще називають зброєю "судного дня" або "зброєю Апокаліпсису". Про це заявили в розвідці НАТО, повідомляє La Repubblica.

Вважається, що проти такої зброї немає захисту.

"Якби Кремль просто оголосив про випробування "Посейдонів", то це вже б перетягнуло канат конфронтації Заходом: це зброя, проти якої немає захисту", – повідомляє видання.

Ці ракети випромінюють мало тепла і безшумно рухаються зі швидкістю понад 100 км/ч. За даними видання, навіть американські супутники з інфрачервоними датчиками можуть виявитися безсильними.

На борту підводного човна "Білгород" можуть бути до 8 таких ракет. "Посейдони" можуть знищити такі міста, як Нью-Йорк або Лос-Анджелес. Також вважається, що вони здатні викликати 500-метрові радіоактивні цунамі і зробити узбережжя непридатним для життя в найближчі кілька десятків років.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі і готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні, ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до загроз ядерною зброєю.Зеленський зазначив, що світ повинен тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних загроз.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю", – сказав глава держави в інтерв'ю CBS News.

26 вересня прессекретар Адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що на цей час Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерна зброя, але до погроз російського диктатора Володимира Путіна ставиться вкрай серйозно.

Заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв вибухнув новими ядерними погрозами. За його словами, РФ може застосувати ядерну зброю при нападі на її територію або її союзників.

Інші новини: