"Чекаємо і отримуємо": заручена солістка Kazka заговорила про вагітність

Олександра Заріцька "очікує в майбутньому велику радість".

https://glavred.net/stars/zhdem-i-poluchaem-obruchennaya-solistka-kazka-zagovorila-o-beremennosti-10712771.html Посилання скопійоване

Олександра Заріцька чоловік - солістка Kazka дала коментар про дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com/kazka.band

Стисло:

Олександра Заріцька щаслива у стосунках із нареченим уже п'ять років

Співачка натякнула, що роздумує про поповнення в їхній родині

Українська співачка і фронтвумен гурту Kazka Олександра Заріцька перебуває у стосунках із музикантом і motion-дизайнером Павлом Тараненком уже п'ять років, два з яких пара заручена. Закохані відкладають весілля, проте їхні стосунки розвиваються своїм шляхом.

Наприклад, нещодавно артистка заінтригувала натяком на появу потомства. Розмовляючи з Люкс ФМ, Олександра знайшла у своїй сумочці чек із передбаченням, яке свідчило: "Вам варто трохи почекати - і майбутнє принесе велику радість".

відео дня

Співачка знайшла цим словам своє тлумачення. "Я знаю! Це, можливо, про те, що я скоро завагітнію. Чекаємо і отримуємо. А, може, я вже вагітна?" - з усмішкою зазначила Олександра Заріцька.

Олександра Заріцька чоловік - солістка Kazka дала коментар про дітей / фото: instagram.com/radioluxfm

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українська співачка Roxolana вперше стала матір'ю. Артистка розкрила стать та ім'я первістка, а також показала перше ніжне фото з малюком із пологового будинку.

Також український співак Павло Зібров зробив похмуру заяву про Таїсію Повалій. Він передрік співачці-зрадниці сумне майбутнє в країні-агресорі.

Читайте також:

Про персону: Олександра Заріцька Олександра Заріцька - українська співачка, солістка гурту "KAZKA" (з 2017 року). Учасниця шоу "Голос країни" (4 сезон - як учасниця, 12 сезон - тренерка команди "Другого шансу"), "Х-фактор" (8 сезон - посіла 7 місце у складі гурту "KAZKA") і "Танці з зірками-8".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред