"Чекаємо і отримуємо": заручена солістка Kazka заговорила про вагітність

Стисло:
- Олександра Заріцька щаслива у стосунках із нареченим уже п'ять років
- Співачка натякнула, що роздумує про поповнення в їхній родині
Українська співачка і фронтвумен гурту Kazka Олександра Заріцька перебуває у стосунках із музикантом і motion-дизайнером Павлом Тараненком уже п'ять років, два з яких пара заручена. Закохані відкладають весілля, проте їхні стосунки розвиваються своїм шляхом.
Наприклад, нещодавно артистка заінтригувала натяком на появу потомства. Розмовляючи з Люкс ФМ, Олександра знайшла у своїй сумочці чек із передбаченням, яке свідчило: "Вам варто трохи почекати - і майбутнє принесе велику радість".
Співачка знайшла цим словам своє тлумачення. "Я знаю! Це, можливо, про те, що я скоро завагітнію. Чекаємо і отримуємо. А, може, я вже вагітна?" - з усмішкою зазначила Олександра Заріцька.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що українська співачка Roxolana вперше стала матір'ю. Артистка розкрила стать та ім'я первістка, а також показала перше ніжне фото з малюком із пологового будинку.
Також український співак Павло Зібров зробив похмуру заяву про Таїсію Повалій. Він передрік співачці-зрадниці сумне майбутнє в країні-агресорі.
Читайте також:
- Потап взявся за старе і зробив приголомшливе зізнання
- "З різними цілями": чи отримують учасниці "Холостяка" гонорари
- Поставила крапку: чим закінчився скандал з Okay Eva і брендом Bazhane
Про персону: Олександра Заріцька
Олександра Заріцька - українська співачка, солістка гурту "KAZKA" (з 2017 року). Учасниця шоу "Голос країни" (4 сезон - як учасниця, 12 сезон - тренерка команди "Другого шансу"), "Х-фактор" (8 сезон - посіла 7 місце у складі гурту "KAZKA") і "Танці з зірками-8".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред