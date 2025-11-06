Рус
В Україні можуть скасувати графіки відключень світла: експерт пояснив, що зміниться

Дар'я Пшеничник
6 листопада 2025, 09:53
452
Увімкнення центрального опалення в оселях знижує споживання електроенергії.
Графики отключений
Графіки відключення світла можуть невдовзі зникнути / Колаж: Главред, фото: Freepik

Ключове:

  • Опалення знижує навантаження на енергосистему
  • Найбільша загроза - удари по генерації та мережах
  • Енергосвідомість - ключ до стабільності

З початком опалювального сезону українці можуть зітхнути з полегшенням - графіки відключення електроенергії мають всі шанси стати м’якшими або й зовсім зникнути. Причина - зниження навантаження на енергосистему завдяки централізованому теплопостачанню.

відео дня

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу 5 листопада. За його словами, щороку з настанням тепла в оселях споживання електроенергії зменшується, що позитивно впливає на стабільність енергосистеми.

"Як тільки надходить тепло, споживання електроенергії зменшується. Це повторюється щороку. Тож можна очікувати, що ситуація поступово покращуватиметься", - зазначив Харченко.

Втім, експерт застерігає: все залежить від інтенсивності атак з боку РФ. Найбільшу загрозу становлять удари по генерації електроенергії та тепла, а також по високовольтних і розподільних мережах. Особливо вразливими залишаються підстанції 110 кВ - їх ураження може залишити без світла десятки тисяч людей.

Харченко також звернув увагу на нерівномірну готовність регіонів до реагування на наслідки атак. Деякі обленерго мають добре налагоджені ремонтні механізми та базовий захист, тоді як інші - майже без резервного обладнання та з недостатньо підготовленими аварійними бригадами.

Водночас експерт підтримав заклик голови "Укренерго" Віталія Зайченка до енергетичної свідомості громадян. Зниження температури в оселях, утеплення житла та економне використання електроенергії - це не лише спосіб зменшити навантаження на систему, а й прояв солідарності.

"Додатковий светр вдома - це не катастрофа. Давайте думати про те, як ваше споживання впливає на загальний добробут країни", - наголосив Харченко.

В Україні можуть скасувати графіки відключень світла: експерт пояснив, що зміниться
Що відбувається з електроенергією України / Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, керівник Офісу президента Андрій Єрмак говорив, що країна-агресор Росія постійно намагається в осінньо-зимовий сезон залишити Україну без тепла і світла. Цього року ситуація не змінилася.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук говорив, що продовження обстрілів, особливо взимку, під час опалювального сезону, дійсно може призвести до масштабного блекауту. Українці можуть залишитися без світла, опалення, води та газу.

Він також заявляв, що тривалі відключення електроенергії взимку можуть стати реальністю. Якщо зима буде холодною, то без світла українці можуть бути близько 20 годин.

Про персону: Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    Україна відключення світла електроенергія
