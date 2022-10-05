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Вступ України до НАТО: експерт назвав країни, які можуть заблокувати заявку Києва

5 жовтня 2022, 11:05

У Москви є можливості перешкоджання вступу України до Північноатлантичного альянсу, вважає Тарас Загородній.

Загородній, Росія, НАТО, Україна
Компромати і гроші Москви можуть перешкодити курсу України на НАТО - політолог / Колаж Reuters, УНІАН, Главред

Росія може натиснути на Болгарію, Словаччину, Чорногорію, Словенію, Хорватію та Албанію, які здатні заблокувати вступ України до НАТО. Серед таких країн також можуть опинитися Німеччина і Угорщина. Найбільш оптимальний варіант для Києва на даний момент - прямі гарантії безпеки від США і Великобританії. Про це заявив політолог і економіст Тарас Загородній.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що крім Німеччини та Угорщини, є низка держав, які можуть виступити проти євроатлантичної інтеграції України. Росія має можливості для розгойдування ситуації в Альянсі.

"У НАТО достатньо таких країн – компромати і російські гроші творять чудеса. Наприклад, Болгарія, Словаччина (в словацькому МЗС випускник МДІМВ на випускнику МДІМВ), Чорногорія, Словенія, Хорватія. Албанія - "темна конячка". В принципі, опцій для того, щоб почати розгойдувати ситуацію в НАТО з цього питання, у Росії достатньо", - вважає Загородній.

За його словами, викликає сумніви і позиція Туреччини. Питання Швеції і Фінляндії в НАТО досі не вирішене через вимоги президента Реджепа Ердогана.

"Також не варто забувати про Ердогана. Ми ще не знаємо, куди розвернеться Туреччина. Варіанти застопорити цей процес у Москви є. Подивіться, як Ердоган висунув додаткові умови Швеції та Фінляндії, і досі це питання не вирішене", - додав експерт.

Як вважає політолог, наразі найбільш оптимальним для України варіантом вирішення питань безпеки є отримання прямих гарантій від США і Великобританії. Крім того, Київ потребує надання необхідних озброєнь.

"Все-таки для України зараз кращим є варіант отримання прямих гарантій від США і Великобританії, а також необхідної зброї", - підкреслив Тарас Загородній.

Україна подала заявку до НАТО

Президент Володимир Зеленський 30 вересня після оголошення главою країни-агресорки РФ Путіна анексії українських територій, заявив про подання Україною заявки на вступ до НАТО. Київ розраховує на інтеграцію в Альянс за прискореною процедурою

Президент Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Румунії та Словаччини 2 жовтня виступили на підтримку шляху України до НАТО. Вони закликали Альянс збільшити військову підтримку держави. Також лідери вимагають від Росії виведення військ з території України.

Глава Пентагону Ллойд Остін сказав, що США підтримують прагнення України вступити до НАТО. За його словами, двері Альянсу залишаються відкритими для Києва. Але рішення щодо євроатлантичної інтеграції Києва повинні підтримати всі 30 країн.

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