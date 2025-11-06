Скандал у Фінляндії: 11-річну українку змусили співати найпопулярнішу у світі російську пісню

Випадок у школі Storängen у місті Еспоо викликав обурення матері дитини та української громади.

https://glavred.net/ukraine/skandal-v-finlyandii-11-letnyuyu-ukrainku-zastavili-pet-samuyu-populyarnuyu-v-mire-russkuyu-pesnyu-10712798.html Посилання скопійоване

У Фінляндії українську дитину змусили співати "Калинку" / Колаж: Главред, фото: скріншот, pixabay.com

Коротко:

В Еспоо дівчинку українського походження змусили співати російську пісню на уроці

Дитина отримала психологічно травмуючий досвід

Мати дівчинки та українська громада висловили обурення

У Фінляндії вчителька музики змусила 11-річну дівчинку українського походження співати російською мовою пісню "Калинка", яка асоціюється з країною-агресором РФ. Цей випадок викликав обурення матері дитини та української громади.

Інцидент стався у школі Storängen у місті Еспоо, яке розташоване поблизу столиці Фінляндії - Гельсінкі, пише Yle.

відео дня

Мати дівчинки Ірина Горкун-Сілен розповіла, що її 11-річна донька Ніколь народилася у Фінляндії. За словами дівчинки, на уроці музики вчителька знайомила клас із російською культурою. Усі діти мали співати пісню "Калинка".

"Був урок музики, діти знайомилися з музикою Росії. Всі повинні співати пісню "Калинка". Ніколь пояснила, що вона українка і не хоче використовувати російську мову. На це вчителька відповіла, що "в школі ми не говоримо про війну", - поділилася жінка.

За словами матері, дитина зрозуміла, що за невиконання завдання отримає погану оцінку. Тому дівчинка була змушена співати, що стало для неї глибоко травматичним досвідом.

"Що якби на її місці була українська дитина, батьки якої загинули від рук росіян?" - додала жінка.

Директорка школи Еллінор Геллман відмовилася коментувати цей випадок, обмежившись формальною заявою, що школа дотримується національної навчальної програми, а вчителів "заохочують вдумливо відповідати на запитання учнів, враховуючи потреби всієї групи".

У Національному управлінні освіти Фінляндії визнали, що в контексті війни певний контент може викликати сильні емоції. Юристка управління Хейді Руонала зазначила, що вчитель має педагогічну свободу та можливість проявити гнучкість, запропонувавши альтернативне завдання.

Голова Товариства українців у Фінляндії Василь Гуцул заявив, що громада "глибоко засмучена" і що ця ситуація порушує питання щодо доцільності популяризації російської культури в школах.

Як пояснюють представники української громади, проблема значно ширша: більшість послуг для українських біженців надаються російською мовою, майже відсутні курси фінської з українським перекладом, а українських перекладачів часто замінюють на російських.

"Навіть попри те, що українці розуміють російську і можуть нею говорити, вона є травматичною для нас, адже це мова тих, хто вбиває зараз українців. Це неочевидно для фінів", - сказала Горкун-Сілен.

Що відомо про пісню "Калинка"

Пісня "Калинка" - це найвідоміша російська пісня за кордоном поряд із "Катюшею". Стала візитною карткою ансамблю Александрова (Червоної армії).

Формально це не народна пісня, хоча багато хто вважає її саме такою - вона стала "народною" через масову популярність.

"Калинка" була написана 1860 року композитором і фольклористом Іваном Ларіоновим. Перше виконання відбулося в Саратові на виставі, де пісня звучала як вставний номер.

Іноземці часто асоціюють "Калинку" з балалайкою, ведмедями і російськими танцями - вона стала музичним стереотипом "російськості".

Пісню внесено до Книги рекордів Гіннесса як найбільш упізнавану російську пісню у світі.

Дивіться відео - Хор Червоної армії імені Александрова виконує "Калинку":

Як писав Главред, мовна омбудсменка Олена Івановська закликала синхронізувати закон України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" із положеннями оновленого перекладу Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, який МЗС затвердило в січні 2024 року. Це передбачає оновлення переліку мов, які потребують підтримки та особливого захисту.

"Москва роками використовувала цей документ як інструмент маніпуляцій. Нам потрібен адекватний переклад, щоб вилучити мову окупанта з переліку. Російська не потребує нашого захисту. Коли кримськотатарська і караїмська стоять поруч із російською, це парадоксально", - підкреслила Івановська.

Мовні скандали в Україні

В Одесі розгорівся мовний скандал в одному з місцевих закладів громадського харчування. Там відвідувачку відмовилися обслуговувати українською мовою.

У Києві відома білоруська IT-компанія Andersen People відмовила чоловікові в наступному етапі співбесіди через те, що він розмовляє українською мовою.

Киянці відмовили у співбесіді, бо вона спілкується лише українською та англійською. Дівчина хотіла влаштуватися на посаду журналіста-редактора в Budhouse Group.

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред