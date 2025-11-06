У Британії назвали єдину людину, яка здатна посадити Путіна за стіл переговорів

Міністр оборони Британії заявив, що не можна порівнювати Україну з Газою.

Трамп має потенціал зупинити війну в Україні

Ключові тези Гілі:

Трамп здатен змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Трамп може вплинути на припинення бойових дій

"Коаліція рішучих" координує дії, щоб бути готовою допомогти встановити мир у будь-який момент

Президент США Дональд Трамп має потенціал стати тією ключовою фігурою, яка змусить російського лідера Путіна розпочати мирні переговори щодо війни в Україні. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, передає Politico.

"Президент Трамп - це та фігура, яка може посадити Путіна за стіл переговорів, яка потенційно може покласти край бойовим діям", - заявив Гілі під час польоту з Норвегії до Парижа, де він мав зустрітися з новим міністром оборони Франції.

Гілі наголосив, що країни-партнери України з "коаліції рішучих" ведуть системну та постійну роботу, "щоб ми могли бути впевненими у своїй готовності в будь-який момент настання миру втрутитися і допомогти його забезпечити".

Крім цього, міністр оборони Великої Британії відповів на запитання про те, чи складніше буде досягти припинення вогню в Україні, ніж у секторі Газа. За його словами, порівнювати ці дві війни неможливо.

Що може змусити РФ розпочати переговори

За даними The New York Times, саме енергетичний фактор може швидше змусити Росію та Україну сісти за стіл перемовин, ніж будь-які дипломатичні зусилля.

"Україна активно добивається посилення міжнародного тиску на російську енергетику і водночас наносить власні "далекобійні санкції" - удари по російських енергетичних об'єктах. Росія ж у відповідь систематично атакує українську електричну і газову інфраструктуру, намагаючись паралізувати енергосистему країни напередодні зими", - зазначили у виданні.

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що два тижні тому говорив із Путіним й той начебто попросив його допомогти завершити війну в Україні. Трамп натякнув, що вже "вирішував подібні питання за годину".

Також раніше Росія заявила, що нібито готова відновити переговори з Україною, але лише у "стамбульському форматі". Заступник голови МЗС РФ Михайло Галузін стверджує, що Москва відкрита до прямих перемовин, а Туреччина готова надати майданчик у Стамбулі.

Крім цього, депутат Федір Веніславський вважає, що війна може завершитися наприкінці 2025 року або на початку 2026-го. За його словами, інтенсивність бойових дій може швидко зменшитися після зустрічі Путіна, Трампа і Зеленського.

