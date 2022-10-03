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"Герасимова підкупили люди з НАТО": у росіян - істерика через перемоги ЗСУ

3 жовтня 2022, 10:34

Маргарита Симоньян поміркувала про "приєднання до РФ" тимчасово захоплених територій України, але нарвалася на критику росіян.

Валерій Герасимов
Росіяни вже почали підозрювати, що НАТО "завербувало" Герасимова/ Фото Вікіпедія, скріншот

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян опублікувала у своєму Telegram-каналі черговий неадекватний коментар щодо "приєднання до Росії" тимчасово захоплених територій України. Але, мабуть, Симоньян втрачає хватку і не вловлює настрої громадян РФ - на фоні провалів путінської армії на фронті, росіяни без особливого ентузіазму сприйняли маячню головреда RT.

Коментарі, які підписники пропагандистки залишили під її дописом, свідчать про те, що росіяни - в паніці та істериці. Вони не вірять в уявні перемоги путінської армії в загарбницькій війні проти України.

Користувачі пишуть, що перш ніж міркувати про щасливе майбутнє жителів анексованих територій, спочатку потрібно їх повністю захопити. Одні критикують часткову мобілізацію, оголошену Путіним, інші пропонують оголосити загальну мобілізацію в РФ - мабуть, щоби закидати Україну гарматним м'ясом.

Традиційно не обійшлося без "найстрашнішого ворога" Росії - НАТО і теорій змови на цю тему. Один з підписників Симоньян підозрює, що главу Генштабу РФ Валерія Герасимова "завербувало НАТО", і саме тому Росія зазнає поразки у війні.

"Я прошу вас нехай ваші журналісти або ви візьміть інтерв'ю у Путіна, нехай скаже, що відбувається із СВО, кожен день здаємо міста і села, сьогодні знову вже Херсонський напрямок. І чи не здається вам, що не дарма Залужний хвалив Герасимова, може когось з Генштабу підкупили люди з НАТО, ну, не можуть третій місяць поспіль бути помилки і прорахунки. Це якась диверсія всередині військових"

'Герасимова підкупили люди з НАТО

"Чого домоглися-то? Вчора приєднали, сьогодні здали на розтерзання?!!!"

"Марго, миленька, погані новини з фронту. ЗСУ наступає. Що з людьми в Лимані буде, в інших населених пунктах? Ви там ближче до керівництва, до генералів, чому така ситуація? Може повну мобілізацію зробити?"

"A коли Росія почне перемагати????"

"Маргарито, у вас паніка? Що все насправді так погано?"

"Ми вже ситі по горло цією війною!!! А ви ще туди наших хлопців відправляєте!!! Досить!"

'Герасимова підкупили люди з НАТО

"Це все дуже добре. Але на фронті судячи з усього, все погано. І вся Росія дуже сподівається на те, що у наших правителів є якийсь геніальний план, що в корені відрізняється від ідеї затикати дірки мобілізованим цивільним населенням"

'Герасимова підкупили люди з НАТО

"Спочатку б непогано Донбас звільнити повністю, перш ніж міркувати про його долю. Ділити шкуру невбитого ведмедя - улюблена розвага маніловців з росТБ".

'Герасимова підкупили люди з НАТО

Наступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Зокрема, ЗСУ деокупували населений пункт Високопілля.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

Зазначимо, 2 жовтня в соцмережах повідомили про звільнення села Хрещенівка в Херсонській області. Офіційно в ЗСУ ці дані не підтвердили, але начальниця пресцентру ОК Південь Наталія Гуменюк заявила, що "успіхи є".

У своєму вечірньому зверненні 2 жовтня президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Архангельського і Миролюбівки на півночі Херсонської області.

ЗСУ звільнили Лиман

У Збройних силах України 1 жовтня підтвердили дані, згідно з якими війська вже в Лимані Донецької області. Російські підрозділи опинилися в оточенні. На в'їзді в Лиман встановлено український прапор.

Сили оборони України взяли під контроль всі шляхи виходу з міста. Волонтери опублікували відео з автоколоною, що розтягнулася на сотні метрів. Війська РФ на автомобілях намагалися втекти з Лимана.

Вдень 2 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові потужно контрнаступають по всій лінії фронту. Вони вже повністю зачистили Лиман на Донеччині.

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