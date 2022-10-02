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"Ми підтримуємо політику відчинених дверей НАТО": у США назвали умову вступу України в НАТО

2 жовтня 2022, 16:59

Україна зможе стати членом НАТО лише у тому випадку, якщо це підтримають всі 30 країн-членів Альянсу.

'Ми підтримуємо політику відчинених дверей НАТО': у США назвали умову вступу України в НАТО
У США назвали умову вступу України в НАТО / Reuters

Україна подала заявку на вступ до НАТО і США підтримують такий крок. Однак це не означає, що держава стане членом Альянсу, адже рішення повинні ухвалити всі 30 країн. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Джеймс Остін, повідомляє пресслужба Пентагону.

Він додав, що бачить добрі результати.

"Ми прагнемо підтримувати політику "відчинених дверей" НАТО, але рішення про розширення Альянсу повинні приймати всі країни блоку", - сказав Остін Ллойд.

США обіцяють зосереджуватись на допомозі Україні і запевняють, що будуть продовжувати робити все для її успіху.

Україна подала заявку на вступ до НАТО

30 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО в прискореному порядку.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг відповів на заявку України щодо членства в НАТО.

"Рішення про членство будуть приймати всі 30 союзників. Рішення буде прийматися консенсусом", - заявив Столтенберг на брифінгу.

Генеральний секретар НАТО також зазначив, що зараз Альянс зосереджений на тому, щоб надавати пряму підтримку Україні і допомагати захищатися від російського вторгнення. Це зараз основна мета союзників по НАТО.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що для України головне – повернути всі свої території і виграти війну, в чому можуть допомогти країни НАТО. Він додав, що війну можна буде завершити швидше, ніж Україна пройде всі бюрократичні процедури вступу до НАТО. Однак для цього нам потрібна сучасна зброя вже якомога швидше.

Станом на 2 жовтня президенти дев'яти країн Європи закликали членів НАТО "суттєво збільшити" військову допомогу Україні. Президенти Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Румунії та Словаччини закликали Росію негайно покинути Україну.

"Ми твердо підтримуємо рішення саміту НАТО в Бухаресті в 2008 році щодо майбутнього членства України. Ми підтримуємо Україну в її захисті від російського вторгнення, вимагаємо від Росії негайного відходу з усіх окупованих територій і закликаємо всіх союзників істотно збільшити свою військову допомогу Україні", - йдеться в заяві.

Інші новини:

війна в Україні НАТО Пентагон вторгнення Росії Ллойд Остін
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