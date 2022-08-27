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"Це хороший знак": Аксьонов і його посіпаки вивозять свої сім'ї з Криму - Джемілєв

27 серпня 2022, 23:18

Окупаційна "влада" почала вивозити своїх родичів з Криму після потужних вибухів.

вибух у Криму, Сергій Аксьонов
Аксьонов вивіз сім'ю з Криму після вибухів / Колаж Фото Facebook / Сергій Аксьонов, скріншот відео

"Влада" анексованого Криму вивезла з території півострова свої сім'ї. Судячи з усього вони злякалися ударів або очікують наступу ЗСУ. Свої сім'ї вивезли як мінімум так званий "прем'єр" Криму Сергій Аксьонов і "спікер парламенту" Володимир Константинов. Про це заявив лідер кримськотатарського народу і народний депутат Мустафа Джемілєв, повідомляє Крим.Реалія.

Також своїх родичів не залишили на півострові і співробітники ФСБ.

"Настрої (на півострові – Главред) різні, звичайно. Паніка - ви самі бачили величезні потоки машин у бік Росії. Мені сказали, що Аксьонов і Константинов вивезли свої сім'ї. Співробітники ФСБ також вивезли своїх людей. Це добра ознака", - сказав Джемілєв.

У свою чергу кримські татари радіють вибухам в Криму.

Повернення Криму в Україну

Президент Володимир Зеленський на саміті Кримської платформи 23 серпня припустив повернення окупованого Криму до складу України військовим шляхом. За словами гаранта, Київ поверне півострів будь-якими засобами, які держава вважатиме правильними. Україна не обговорюватиме способи деокупації АР з іншими країнами.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна готова провести демілітаризацію Криму. Як уточнив глава уряду, військові бази Росії на захопленому півострові – легальні цілі для ЗСУ. Альтернативний варіант для окупантів - залишити Кримський півострів в добровільному порядку.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, який намагається організувати прямі перемовини Володимира Зеленського з главою Кремля Володимиром Путіним, вперше виступив на Кримській платформі. Він підкреслив, що Анкара не визнає окупації Росією українських територій і закликав повернути Крим Україні.

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