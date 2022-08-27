Ексглава МЗС Австрії порівняла європейських дипломатів із селянами, які 'принижуються' перед Путіним

Ексглава МЗС Австрії "прогнулась" перед Путіним / Reuters

Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, на весілля у якої був російський диктатор Володимир Путін, опублікувала скандальний пост на своїй сторінці у Twitter. Вона порівняла європейських політиків із селянами, які принижуються перед Путіним.

Кнайсль опублікувала зображення на основі картини Володимира Сєрова "Ходоки в Леніна". У цьому зображенні обличчя Леніна змінили на Путіна. Таким чином, вона принизила європейських політиків, зображуючи нібито їх "візит" до Путіна у лютому 2023 року.

"І якось настане час дипломатії, справжньої розмови", – написала Кнайсль.

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Ексглава МЗС Австрії "прогнулась" перед Путіним / Скріншот

Користувачі обурені через цей пост і вже "завалили" його гнівними коментарями:

"Ганьба. Ганебно. Аморально. Нелогічно",

"Вам платять за кожен твіт або у вашому контракті фіксована ставка? Просто цікаво",

"Переїжджайте до Росії, будь ласка",

"Фактично ви зрадник своєї країни, Австрії, а також ЄС. Гидко".

Варто нагадати, у серпні 2019 року Путін на весіллі Карін Кнайсль вимовив тост німецькою мовою, подарував нареченим картину, старовинну масловижималку і тульський самовар, а також виступ Кубанського козачого хору.

Згодом австрійська опозиція жорстко розкритикувала Карін Кнайсль за Путіна на весіллі. Політики заявили, що такий гість поставив під сумнів нейтральний статус Австрії у міжнародних справах.

Ще один прихильник Путіна прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Європейський Союз у тому, що Брюссель, мовляв, зайняв неправильну позицію у війні Росії з Україною. Нібито ЄС повинен змінити стратегію - замість підтримки Києва стати посередником між сторонами і розробити план щодо повернення до "мирних перемовин".

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