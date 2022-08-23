Україна поверне Крим будь-яким способом і без консультацій з іншими країнами – Зеленський

Україна сама обиратиме шлях повернення Криму - Зеленський / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Збройні сили України мають право застосовувати озброєння по військових об'єктах Росії, які знаходяться на захоплених українських землях. Київ поверне окупований Крим під свій контроль будь-якими засобами, які держава вважатиме правильними. Консультації з іншими країнами з шодо цього питання недоречні. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час другого саміту Кримської платформи у вівторок, 23 серпня, український гарант, у відповідь на питання про те, чи може Україна піти на військовий сценарій повернення Криму, сказав, що у ЗСУ є право бити по російських військових об'єктах на своїй території.

Дивіться онлайн саміт Кримської платформи

Також глава держави уточнив, що Київ для звільнення Кримського півострова зробить кроки, які вважатиме за потрібне. Консультацій з іншими державами щодо цього питання не передбачено.

"Ми повернемо Крим будь-якими засобами, які вважатимемо правильними, не консультуючись з іншими країнами", - підкреслив Володимир Зеленський.

Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що поступок Росії щодо територійз боку України не буде. Такий крок означав би перенесення війни на майбутнє. Українська держава має намір відновити свою територіальну цілісність в рамках міжнародно визнаних кордонів на 1991 рік.

У Головному управлінні розвідки попередили, що скоро на фронтах війни Росії проти України можуть відбутися "дуже гострі події". Як стверджують у розвідці, Москва поки що не готова піти на відведення військ, проте ЗСУ мають намір звільнити всі свої території. Загострення не виключається і до Дня Незалежності.

Президент України Володимир Зеленський не виключив можливість перемовин з Росією. Однак діалог з Москвою може відбутися тільки за тієї умови, якщо країна-агресор забере свої війська із захоплених українських територій.

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