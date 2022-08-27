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Вибухи в Криму спричинили паніку в окупантів, у Шойгу наказали засекретити інформацію - ГУР

27 серпня 2022, 15:54

Тисячі росіян в терміновому порядку намагаються виїхати із захопленого Росією Криму.

Крим війська РФ вибухи
Росія збирається представити вибухи в Криму у якості "недбалості посадових осіб" - розвідка / Колаж УНІАН, Facebook А. Завітневич

Окупаційна "адміністрація" Криму наказала приховувати факти вибухів на російських військових об'єктах, які знаходяться на території захопленого півострова. Заступник міністра оборони Росії Дмитро Булгаков наказав будь-яким способом не допустити появи такої інформації. Причиною інцидентів збираються назвати "недбалість посадових осіб". Окупанти мають намір запобігти ще більшій паніці, оскільки тисячі росіян вже намагаються в терміновому порядку залишити Крим. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомляє пресслужба ГУР у суботу, 27 серпня, так звана "влада" в захопленому Криму наказала приховувати факти вибухів на російських військових об'єктах. Рішення базується на розпорядженні Міністерства оборони країни-агресора.

"Під час спеціальної наради, заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков наказав будь-яким способом приховувати факти вибухів на складах боєприпасів і військових об'єктах, які все частіше відбуваються на території тимчасово окупованого Криму", - зазначили в розвідці.

Згідно з даними розвідників, на окупованому півострові вирішили, що якщо відомості набудуть розголосу, людям повідомлятимуть про "недбалість" деяких посадових осіб.

"Окупанти розповідатимуть про недбалість певних посадових осіб, прізвища яких вже встановлені і яких буде притягнуто до відповідальності", - уточнюється в повідомленні.

Після неодноразових вибухів в Криму окупанти зіткнулися з панікою. Тисячі росіян терміново намагаються залишити півострів.

"Вже тисячі росіян намагаються терміново виїхати з території Криму. Паніка в окупантів піднялася після серії вибухів на військових об'єктах", - підкреслили в Головному управлінні розвідки.

Повернення Криму в Україну

Президент Володимир Зеленський на саміті Кримської платформи 23 серпня припустив повернення окупованого Криму до складу України військовим шляхом. За словами гаранта, Київ поверне півострів будь-якими засобами, які держава вважатиме правильними. Україна не обговорюватиме способи деокупації АР з іншими країнами.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна готова провести демілітаризацію Криму. Як уточнив глава уряду, військові бази Росії на захопленому півострові – легальні цілі для ЗСУ. Альтернативний варіант для окупантів - залишити Кримський півострів в добровільному порядку.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, який намагається організувати прямі перемовини Володимира Зеленського з главою Кремля Володимиром Путіним, вперше виступив на Кримській платформі. Він підкреслив, що Анкара не визнає окупації Росією українських територій і закликав повернути Крим Україні.

Дивіться відео Главред - Фейгін заявив, що вибухи в Криму триватимуть

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