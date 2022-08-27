Вибухи в Криму спричинили паніку в окупантів, у Шойгу наказали засекретити інформацію - ГУР

Тисячі росіян в терміновому порядку намагаються виїхати із захопленого Росією Криму.
Окупаційна "адміністрація" Криму наказала приховувати факти вибухів на російських військових об'єктах, які знаходяться на території захопленого півострова. Заступник міністра оборони Росії Дмитро Булгаков наказав будь-яким способом не допустити появи такої інформації. Причиною інцидентів збираються назвати "недбалість посадових осіб". Окупанти мають намір запобігти ще більшій паніці, оскільки тисячі росіян вже намагаються в терміновому порядку залишити Крим. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Як повідомляє пресслужба ГУР у суботу, 27 серпня, так звана "влада" в захопленому Криму наказала приховувати факти вибухів на російських військових об'єктах. Рішення базується на розпорядженні Міністерства оборони країни-агресора.
"Під час спеціальної наради, заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков наказав будь-яким способом приховувати факти вибухів на складах боєприпасів і військових об'єктах, які все частіше відбуваються на території тимчасово окупованого Криму", - зазначили в розвідці.
Згідно з даними розвідників, на окупованому півострові вирішили, що якщо відомості набудуть розголосу, людям повідомлятимуть про "недбалість" деяких посадових осіб.
"Окупанти розповідатимуть про недбалість певних посадових осіб, прізвища яких вже встановлені і яких буде притягнуто до відповідальності", - уточнюється в повідомленні.
Після неодноразових вибухів в Криму окупанти зіткнулися з панікою. Тисячі росіян терміново намагаються залишити півострів.
"Вже тисячі росіян намагаються терміново виїхати з території Криму. Паніка в окупантів піднялася після серії вибухів на військових об'єктах", - підкреслили в Головному управлінні розвідки.
Повернення Криму в Україну
Президент Володимир Зеленський на саміті Кримської платформи 23 серпня припустив повернення окупованого Криму до складу України військовим шляхом. За словами гаранта, Київ поверне півострів будь-якими засобами, які держава вважатиме правильними. Україна не обговорюватиме способи деокупації АР з іншими країнами.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна готова провести демілітаризацію Криму. Як уточнив глава уряду, військові бази Росії на захопленому півострові – легальні цілі для ЗСУ. Альтернативний варіант для окупантів - залишити Кримський півострів в добровільному порядку.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган, який намагається організувати прямі перемовини Володимира Зеленського з главою Кремля Володимиром Путіним, вперше виступив на Кримській платформі. Він підкреслив, що Анкара не визнає окупації Росією українських територій і закликав повернути Крим Україні.
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