Ердоган зажадав справедливості: Крим треба повернути

Зеленський, Ердоган, Путін / president.gov.ua, УНІАН

Війна Росії проти України повинна завершитися справедливим миром.

Як заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на Кримській платформі, війна має закінчиться за умови територіальної цілісності та суверенітету України.

"Шановні учасники, ми вважаємо, що війна, яка триває з 24 лютого, повинна завершитися справедливим миром на основі територіальної цілісності і суверенітету України. Туреччина доклала надзвичайних зусиль, щоб створити дипломатичний канал для досягнення цієї мети. У нас є суттєві досягнення в цьому питанні, зокрема, можна назвати зустріч глав МЗС в Антальї, переговори в Стамбулі і запуск "зернового коридору", - зазначив він.

Ердоган також додав, що Туреччина ніколи не визнає російську окупацію територій України, в тому числі Криму.

За його словами, за міжнародним правом Крим має бути повернутий Україні.

"Ми продовжимо докладати зусиль для встановлення миру. Я ще раз засвічую нашу підтримку територіальної цілісності України - включаючи Крим. Крим - це Україна! Крим повинен повернутися до складу України, невід'ємною частиною якої він є", - сказав Ердоган.

Другий саміт Кримської платформи

У Києві 23 серпня проходить другий саміт Міжнародної Кримської платформи. Заходи вступним словом відкрив президент України Володимир Зеленський.

У саміті беруть участь 60 держав і міжнародних організацій. Близько 40 країн представлені на рівні президентів і глав урядів.

Саміт через війну в Україні проходить в онлайн-режимі. Однак деякі міжнародні лідери, серед яких президент Польщі Анджей Дуда, приїхали до Києва.

Читайте також: