Багато постраждалих: у Румунії перекинувся автобус з українцями, які поверталися додому

У Румунії перекинувся автобус з українцями, які поверталися додому / Romania Posts English

У Румунії автобус з українцями потрапив у страшну аварію. Водій транспорту не впорався з керуванням і він перекинувся. В автобусі були жінки і діти, які поверталися додому в Україну. Про це повідомляє місцеве видання Romania Posts English.

На момент аварії в салоні автобуса було 43 людини. ДТП сталася в комуні Гароафа повіту Вранча в ніч на 27 серпня. Автобус їхав з Туреччини в Україну. На в'їзді в румунську комуну водій втратив керування і з'їхав у кювет.

В результаті аварії довелося госпіталізувати 23 людини, 4 з яких - діти у віці від 5 до 16 років. Журналісти повідомляють, що на місце події відразу приїхали 13 машин швидкої допомоги.

Видео дня

"23 людини були доставлені в лікарню для медичного огляду, але ніхто не перебуває у важкому стані. Одна людина отримала вивих плеча і була госпіталізована, а ще одна людина нібито мала політравму хребта. Інші пасажири автобуса доставлені в Центр прийому біженців. Пізніше їх повинні були відправити в Україну, і ми забезпечимо їх транспортування до кордону", — говорить місцевий чиновник.

Нагадаємо, 1 серпня, росіяни нещадно обстріляли за допомогою протитанкової керованої ракети евакуаційний автобус в Херсонській області. В результаті загинули дві людини.

Також повідомлялося, що з Польщі в Україну виїжджає багато українців, які через війну були змушені покинути свої домівки. У країну їдуть заповнені вщерть автобуси.

Інші новини: