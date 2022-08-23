Україна готова до демілітаризації Криму і закликає війська РФ піти із захоплених територій – Шмигаль

Крим - один з центрів, звідки Росія б'є по містах України і вбиває українців, військові об'єкти окупантів – легітимна ціль для ЗСУ, сказав Денис Шмигаль.
Росія завдає ударів з окупованого Криму по материковій Україні, здійснюючи обстріли українських міст і вбивство українців. Військова інфраструктура Москви на захопленому півострові є законною ціллю для Києва. Україна готова влаштувати демілітаризацію Кримського півострова, щоб усунути всі загрози. Окупанти можуть залишити українські землі і в добровільному порядку. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Під час свого виступу на другому саміті Кримської платформи у вівторок, 23 серпня, він розповів про те, що військові об'єкти Росії в захопленому Криму – легітимна ціль для ЗСУ. Україна готова до демілітаризації півострова.
Дивіться саміт Кримської платформи
"Сьогодні Крим - це ще один з центрів, звідки відбуваються обстріли українських міст і вбивство українців. Такі дії окупантів перетворили військову інфраструктуру Росії в Криму на легітимну військову ціль. Тому Україна готова провести демілітаризацію Криму і усунути ці загрози як для нашої країни, так і для всієї Європи", - сказав Шмигаль.
Також він підкреслив, що Україна нормально поставилася б до того, якби окупанти РФ залишили окуповані українські території в добровільному порядку.
Війна Росії проти України
Секретар РНБО Олексій Данілов раніше зробив заяву про те, що Україна не піде на будь-які поступки Росії щодо територій. Подібний крок тільки перенесе війну на майбутнє. Київ має намір відновити територіальну цілісність в рамках кордонів України на 1991 рік.
У Головному управлінні розвідки попередили, що на фронтах війни РФ проти України можуть відбутися "дуже гострі події". Зокрема, Москва наразі не готова вивести війська, у той час, коли ЗСУ планують звільняти всі свої території. Загострення не виключено і до Дня Незалежності.
Президент Володимир Зеленський припустив можливість перемовин України та Росії. Але діалог може відбутися лише в тому випадку, якщо Москва забере свої війська з окупованих українських територій.
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