Україна готова до демілітаризації Криму і закликає війська РФ піти із захоплених територій – Шмигаль

Україна готова усунути військові загрози, які йдуть від Росії із захопленого Криму - Шмигаль / Колаж Facebook / kpszsu, Reuters

Росія завдає ударів з окупованого Криму по материковій Україні, здійснюючи обстріли українських міст і вбивство українців. Військова інфраструктура Москви на захопленому півострові є законною ціллю для Києва. Україна готова влаштувати демілітаризацію Кримського півострова, щоб усунути всі загрози. Окупанти можуть залишити українські землі і в добровільному порядку. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час свого виступу на другому саміті Кримської платформи у вівторок, 23 серпня, він розповів про те, що військові об'єкти Росії в захопленому Криму – легітимна ціль для ЗСУ. Україна готова до демілітаризації півострова.

Дивіться саміт Кримської платформи

"Сьогодні Крим - це ще один з центрів, звідки відбуваються обстріли українських міст і вбивство українців. Такі дії окупантів перетворили військову інфраструктуру Росії в Криму на легітимну військову ціль. Тому Україна готова провести демілітаризацію Криму і усунути ці загрози як для нашої країни, так і для всієї Європи", - сказав Шмигаль.

Також він підкреслив, що Україна нормально поставилася б до того, якби окупанти РФ залишили окуповані українські території в добровільному порядку.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше зробив заяву про те, що Україна не піде на будь-які поступки Росії щодо територій. Подібний крок тільки перенесе війну на майбутнє. Київ має намір відновити територіальну цілісність в рамках кордонів України на 1991 рік.

У Головному управлінні розвідки попередили, що на фронтах війни РФ проти України можуть відбутися "дуже гострі події". Зокрема, Москва наразі не готова вивести війська, у той час, коли ЗСУ планують звільняти всі свої території. Загострення не виключено і до Дня Незалежності.

Президент Володимир Зеленський припустив можливість перемовин України та Росії. Але діалог може відбутися лише в тому випадку, якщо Москва забере свої війська з окупованих українських територій.

Інші новини: