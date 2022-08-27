Україна отримає підводні дрони: як вони працюють і для чого потрібні

Україна отримає підводні дрони для виявлення морських мін / колаж фото 82.mchs.gov.ru, гов.UK

Великобританія передасть Україні автономні підводні дрони. Вони допоможуть знайти морські міни і очистити від них узбережжя. Про це повідомляє уряд Великої Британії.

Також Британія навчить український персонал користуватися цими дронами. Повідомляється, що Україна отримає шість протимінних засобів. Три дрона передадуть із запасів Великобританії, ще три закуплять у промисловців.

Для використання цих дронів планують підготувати десятки службовців Військово-морських сил ЗСУ. Перша група вже приступила до навчання.

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"Цинічні спроби Росії тримати в заручниках світові поставки продовольства не повинні домогтися успіху. Це життєво важливе обладнання і навчання допоможуть Україні зробити свої води безпечними, налагодити поставки зерна в інші частини світу і підтримати Збройні Сили України, які намагаються захистити своє узбережжя і порти", — заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

Як працюють підводні дрони

Підводні легкі автономні засоби можуть використовуватися в мілководному прибережному середовищі. Вони можуть виявляти та ідентифікувати міни на глибині до 100 м.

У дрони вбудовані спеціальні датчики, які допомагають виявити небезпечні предмети.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в курортному селі Грибівка Одеської області під час купання в морі підірвався чоловік. Він загинув на місці, повідомили місцеві поліцейські. За даними поліції, сім'я з Донецької області хотіла відпочити на пляжі, але в морі в результаті підриву загинув 50-річний чоловік на очах дружини, сина і друга.

Згодом в курортній Затоці Одеської області на міні підірвалися дві людини. Це сталося на базі відпочинку "Рута". Загиблими виявились два будівельника. Ще одна людина була поранена.

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