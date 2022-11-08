"Це буде екстрений крок": Шмигаль поставив крапку у питанні евакуації жителів Києва

Шмигаль поставив крапку у питанні евакуації жителів Києва/ УНИАН, скрин

Хоч зараз складна ситуація з електроенергією у столиці та багатьох населених пунктах, проте вона далека від того, щоб через це проводити евакуацію жителів Києва або інших міст, крім прифронтових.

Евакуація була б екстреним кроком. Проте завжди потрібно мати план "Б". Про це заявив прем'єрміністр Денис Шмигаль під час засідання уряду у вівторок, 8 листопада.

"Знову повернуся до теми стосовно евакуації населення з Києва чи з іншого міста. Чесна розмова тут важлива і правильна. Тому ще раз підкреслюю позицію уряду та відповідальних відомств: евакуація може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок. Завжди потрібно мати план "Б", але зараз ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію будь-якого не прифронтового міста і тим паче столиці", – зазначив прем'єрміністр.

Шмигаль додав, що попри обстріли, диверсії і кібератаки з боку російських окупантів в Україні уже розпочався опалювальний сезон.

Також наша держава продовжує підготовку до зими. Зокрема, ведуться переговори з міжнародними партнерами постачання про необхідного обладнання та техніки, щоб швидко усе ремонтувати і бути до всього готовими.

Коли може покращитися ситуація зі світлом

Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначав, що якщо РФ не завдаватиме повторних обстрілів по українській інфраструктурі, то відключення світла у Києві можуть відмінити приблизно упродовж двох тижнів. До того енергетики мають полагодити лінії для передавання електроенергії в Київ з інших регіонів України або додати генеруючі потужності.

Проте потім він уточнив, що в Україні неможливо відремонтувати і "повернути у стрій" всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру за два тижні. За цей час можливе лише покращення. Але українцям найближчим часом не варто розраховувати, що ситуація зі світлом буде така, як до обстрілів російськими окупантами.

Нагадаємо, повний блекаут в Києві – один з найгірших сценаріїв, якщо держава-терорист продовжить завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, заявив радник мера Києва Володимир Бондаренко. У такому разі в місті може не бути електроенергії упродовж декількох діб.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснив, що Україні знадобиться від трьох до п'яти тижнів для того, щоб повернути більш-менш звичний рівень електропостачання. Це відбудеться за відсутності нових атак з боку російських окупантів.

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