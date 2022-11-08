"Доба-дві без електроенергії": у Києві розкрили найгірший сценарій блекауту та евакуації

У Києві не виключили блекаут і евакуацію / УНІАН

Повний блекаут в Києві - один з найгірших сценаріїв, якщо держава-терорист продовжить завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, заявив радник мера Києва Володимир Бондаренко.

"Один з найгірших сценаріїв - той, при якому в місті може не бути електроенергії протягом декількох діб, нумо говорити чесно", - підкреслив він в інтерв'ю Currenttime.

Радник мера Києва зазначив, що місто зараз не розглядає сценарій евакуації як базовий, проте максимально готується до проведення опалювального сезону в таких умовах.

"Але, звичайно, в найгіршому сценарії ми не можемо гарантувати відсутність блекауту, тобто відсутність електроенергії й супутніх послуг протягом декількох діб", — сказав він.

Відповідаючи на питання про найгірший сценарій евакуації в результаті відсутності електропостачання, радник мера Києва уточнив: "Буде залежати від того, наскільки швидко енергетичні компанії спільно з державною, місцевою владою зможуть усунути аварійну ситуацію. Може бути, об'єкт підлягає ремонту, може бути, не підлягає. Будемо виходити з погодних умов, кількості населення".

"Найголовніше з питання евакуації: якщо зможемо підготуватися і добу-дві або більше перечекати без електроенергії, то це означає, що країна-терорист просто не досягне поставленої мети. Насправді, його основна мета - паніка, масова паніка серед цивільного населення", - додав Бондаренко.

Відключення абонентів в Україні

Раніше в ресурсопостачальної організації YASNO пояснювали, що відключення електроенергії в Україні віднедавна чітко поділяються на два типи - аварійні та стабілізаційні. Аварійні застосовуються, якщо через обстріли російськими окупантами виявилися пошкоджені або знищені об'єкти енергетичної інфраструктури. Такі відключення можуть тривати годинами безперервно.

Стабілізаційні використовують, коли потрібно терміново збалансувати нюанси роботи енергомереж. Такі команди можуть давати тільки співробітники НЕК "Укренерго". Вони відстежують, коли обсяг генерації електроенергії стає менше обсягу споживання.

При цьому резидент України Володимир Зеленський закликав до справедливих відключень. Він звернувся до енергокомпаній і закликав їх проводити стабілізаційні відключення електроенергії передбачувано і справедливо. За його словами, це неправильно, якщо хтось без світла по 10 годин, а через дорогу все підключено разом з вуличним освітленням.

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